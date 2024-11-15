Ketika Mila Agustina Bertemu Orang yang Tak Disukai

Ketika Mila Agustina Bertemu Orang yang Tak Disukai. (Foto: Instagram/@milagusti)

JAKARTA - Content creator Mila Agustina selalu mampu menarik perhatian warganet lewat video-video komedinya dengan logat Medan yang khas. Dia mengemas isu sehari-hari sebagai bahan konten yang menarik.

Salah satunya, ketika Mila membuat konten POV bertemu seseorang yang tak disukai. Dalam video itu, Mila dan sang suami menggambarkan situasi canggung setelah bertegur sapa dengan seseorang yang sebenarnya tidak mereka sukai.

Usai menutup jendela mobil, Mila kemudian mulai mengungkapkan kekesalannya kepada sang suami. Namun rupanya, sang suami juga memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap orang yang mereka sebut sombong tersebut.

Kekompakan Mila dan suami yang diwarnai humor khas Medan menjadikan konten ini sangat relatable, terutama bagi penonton yang pernah mengalami situasi serupa di kehidupan sehari-hari.

Tak heran, konten ini mendapat respons positif penonton karena menggambarkan kejadian umum yang dialami banyak orang. Kejelian Mila dalam menyampaikan cerita sederhana namun penuh humor membuat akun ini semakin digemari.