Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketika Mila Agustina Bertemu Orang yang Tak Disukai

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |19:10 WIB
Ketika Mila Agustina Bertemu Orang yang Tak Disukai
Ketika Mila Agustina Bertemu Orang yang Tak Disukai. (Foto: Instagram/@milagusti)
A
A
A

JAKARTA - Content creator Mila Agustina selalu mampu menarik perhatian warganet lewat video-video komedinya dengan logat Medan yang khas. Dia mengemas isu sehari-hari sebagai bahan konten yang menarik.

Salah satunya, ketika Mila membuat konten POV bertemu seseorang yang tak disukai. Dalam video itu, Mila dan sang suami menggambarkan situasi canggung setelah bertegur sapa dengan seseorang yang sebenarnya tidak mereka sukai.

Usai menutup jendela mobil, Mila kemudian mulai mengungkapkan kekesalannya kepada sang suami. Namun rupanya, sang suami juga memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap orang yang mereka sebut sombong tersebut.

Mila Agustina
Ketika Mila Agustina Bertemu Orang yang Tak Disukai. (Foto: Instagram/@milagusti)

Kekompakan Mila dan suami yang diwarnai humor khas Medan menjadikan konten ini sangat relatable, terutama bagi penonton yang pernah mengalami situasi serupa di kehidupan sehari-hari. 

Tak heran, konten ini mendapat respons positif penonton karena menggambarkan kejadian umum yang dialami banyak orang. Kejelian Mila dalam menyampaikan cerita sederhana namun penuh humor membuat akun ini semakin digemari. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement