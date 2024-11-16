Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Curhat Kangen Anak, Baim Wong Pilih Fokus Kerja

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |09:15 WIB
Paula Verhoeven Curhat Kangen Anak, Baim Wong Pilih Fokus Kerja
Paula Verhoeven Curhat Kangen Anak, Baim Wong Pilih Fokus Bekerja. (Foto: Instagram/@baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong diduga menanggapi curhatan sang istri, Paula Verhoeven, yang mengaku rindu pada kedua anak mereka. Sejak mengajukan permohonan cerai talak, Kiano dan Kenzo, memang berada di bawah pengasuhan sang aktor.

Lewat Instagram, Baim mengunggah ulang postingan salah satu kerabatnya tentang orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain.

“Tetaplah menjadi baik walaupun namamu sudah jelek di cerita orang lain. Karena omongan manusia hanya sepanjang lidahnya saja. Tidak berarti apa-apa,” bunyi kutipan tersebut seperti dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Kutipan yang dibagikan Baim Wong itu dilanjutkan dengan, “Cercaan itu hanya sebentar, sepanjang ia hidup saja. Jika sudah mati, habis semua cerita. Dia mati, dia pula yang menanggung dosanya. Kita diisap bukan berdasarkan omongan manusia.”

Unggahan sang aktor kemudian ditanggapi oleh kerabatnya tersebut dengan memberikan dukungan. Ia memberikan dukungan kepada sutradara Lembayung tersebut dengan menyinggung soal tipu daya manusia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
