HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dari Kawan Menjadi Lawan, Nikita Mirzani Blakblakan Ajak Ribut Fitri Salhuteru

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |05:38 WIB
Dari Kawan Menjadi Lawan, Nikita Mirzani Blakblakan Ajak Ribut Fitri Salhuteru
Dari Kawan Menjadi Lawan, Nikita Mirzani Blakblakan Ajak Ribut Fitri Salhuteru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hubungan antara artis Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru, yang dulu dikenal sangat akrab seperti saudara, kini memanas. Keduanya diketahui sedang berselisih, bahkan saling menyindir di media sosial.

Namun, saat ditemui di kawasan Karawaci, Tangerang, Sabtu (16/11/2024), Nikita Mirzani menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyindir Fitri Salhuteru.

"Siapa Fitri, Fitri. Enggak, gue enggak nyindir," ujar Nikita Mirzani.

Dari Kawan Menjadi Lawan, Nikita Mirzani Blakblakan Ajak Ribut Fitri Salhuteru
Dari Kawan Menjadi Lawan, Nikita Mirzani Blakblakan Ajak Ribut Fitri Salhuteru

Alih-alih menyindir, artis yang kerap menuai kontroversi ini justru secara terang-terangan mengajak Fitri untuk bertengkar.

"Gue ngajakin ribut! Nggak nyindir," katanya tegas.

Nikita bahkan menyatakan siap menghadapi Fitri Salhuteru jika tantangan itu diterima.

"Ya, kalau dia mau ribut," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah masih ada komunikasi dengan Fitri, Nikita dengan singkat menjawab, "Enggak ada, enggak ada (komunikasi)."

Perseteruan ini bermula ketika Nikita Mirzani meluapkan kekesalannya terhadap Fitri Salhuteru di akun Instagram pribadinya. Ia menuduh Fitri telah memengaruhi anaknya, Laura Meizani alias Lolly, untuk melawan dirinya.

Tidak hanya itu, Nikita juga melontarkan komentar pedas, menyebut Fitri sebagai pengangguran dan sales rumah.

"Teruntuk fitri tua renta anak durhaka. Filter maniak, Banyakin duit jangan banyakin bacot sama nipu sana-sini. Kerja, kerja, kerja! Bukan nipu, nipu, nipu. Enggak lelah hidup kau," tulis Nikita di Instagram Story-nya.

 

