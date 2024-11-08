Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teman Lolly Jadi Saksi Kasus Vadel Badjideh, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Dia Tahu Hal Luar Biasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |18:32 WIB
Teman Lolly Jadi Saksi Kasus Vadel Badjideh, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Dia Tahu Hal Luar Biasa
Teman Lolly Jadi Saksi Kasus Vadel Badjideh, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Dia Tahu Hal Luar Biasa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Laporan dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Vadel Badjideh terus diusut oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus tersebut telah ditemukannya indikasi unsur pidana. 

Pada Jumat (8/11/2024), penyidik memeriksa seorang saksi baru berinisial MA, yang dikenal sebagai teman dekat korban, Laura Meizani Mawardi.

MA didampingi oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, selama menjalani pemeriksaan. Fahmi menjelaskan bahwa MA dipanggil karena ia dianggap mengetahui kejadian yang dialami Laura secara mendetail.

Teman Lolly Jadi Saksi Kasus Vadel Badjideh, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Dia Tau Hal Luar Biasa
Teman Lolly Jadi Saksi Kasus Vadel Badjideh, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Dia Tau Hal Luar Biasa

"MA menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di apartemen, mulai dari insiden pertama pada bulan Maret, dilanjutkan dengan kejadian di bulan April, hingga insiden terakhir di awal Mei," ungkap Fahmi kepada wartawan.

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Fahmi merasa bahwa kesaksian MA sudah cukup lengkap dan rinci. "Saksi menjelaskan setiap kejadian dengan sangat jelas dan satu per satu," tambahnya.

Fahmi juga menyampaikan bahwa MA memiliki kedekatan khusus dengan Laura. Sebagai teman dekat, MA sering menjadi tempat curhat Laura, bahkan di saat-saat sulit. 

"Saya sangat berterima kasih pada MA, karena ia ingin membantu memperjuangkan keadilan untuk Laura. MA sering menerima telepon dari Laura, bahkan di tengah malam, untuk mendengarkan ceritanya hingga menangis," beber Fahmi.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
