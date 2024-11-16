Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Cinta Yasmin Capai 100 Episode, Amanda Manopo Berharap Plot Semakin Seru

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |07:55 WIB
Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Capai 100 Episode, Amanda Manopo Berharap Plot Semakin Seru
Sinetron Cinta Yasmin Capai 100 Episode, Amanda Manopo Berharap Plot Semakin Seru. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)
JAKARTA - Sinetron Cinta Yasmin resmi mencapai 100 episode. Sebagai ungkapan syukur, tim produksi menggelar pemotongan tumpeng dan menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu.

Pencapaian itu disambut antusias oleh Amanda Manopo. “Berkat kerja keras semua pihak, kami bisa mencapai titik ini. Bersyukur banget bisa mencapai 100 episode,” ujar sang aktris di kawasan Gunung Putri, Bogor, pada 15 November 2024.

Hingga kini, sinetron Cinta Yasmin masih bertahan mengisi slot prime time RCTI. Amanda Manopo berharap, sinetron tersebut bisa memberikan hiburan terbaik dan berkontribusi bagi kemajuan industri sinetron Tanah Air.

Karena itu, sang aktris berharap, alur cerita sinetron Cinta Yasmin bisa semakin menarik dan mampu memberikan kejutan alias plot twist yang tak disangka setiap penontonnya.

“Harapan saya sih jalan ceritanya bisa lebih bagus lagi dan tidak mengecewakan para aktor dan penonton tentunya. Semoga selalu ada hal yang baru hingga membuat sinetron ini tidak monoton,” ujarnya.

Cinta Yasmin
Sinetron Cinta Yasmin Capai 100 Episode. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

Amanda Manopo mengaku, sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan rekan kerja terbaik dalam Cinta Yasmin. Dia mendefinisikan para aktor dan tim produksi sinetron itu profesional dan memiliki kerjasama team yang solid.

Chemistry manis Yasmin dan Romeo dalam sinetron tersebut membuat penggemar kerap mendesak sutradara untuk memberikan porsi lebih untuk adegan romantis kedua karakter tersebut.

