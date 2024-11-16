Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Takjub dengan Ketabahan Vidi Aldiano: Dia Orang Paling Kuat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |10:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina memberikan dukungan penuh untuk sahabatnya, Vidi Aldiano, yang saat ini tengah menjalani perawatan akibat penyakit kanker ginjal. Kondisi Vidi sempat menurun beberapa hari lalu, sehingga ia harus menjalani pengobatan di Malaysia.

Prilly mengungkapkan rasa kagumnya terhadap semangat luar biasa Vidi dalam menghadapi penyakit ini.

"Aku lihat Vidi itu perjuangannya luar biasa banget. Dia selalu semangat, jadi aku juga sebagai sahabatnya ingin mendukung dia semaksimal mungkin," kata Prilly saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Bintang film Danur ini menyatakan bahwa ia sangat menyayangi Vidi dan akan selalu ada untuknya dalam kondisi apa pun.

"Kami semua, sahabat-sahabat Vidi, sayang banget sama dia. Kami akan terus mendukungnya agar dia tetap semangat menjalani semua proses pengobatannya," ujarnya.

Bagi Prilly, Vidi Aldiano adalah sosok yang menginspirasi, terutama karena sikapnya yang tetap riang dan positif meskipun sedang sakit.

"Vidi itu orang paling kuat yang pernah aku kenal. Dia juga menginspirasi aku. Walaupun sedang sakit, dia nggak pernah menunjukkan rasa sakitnya ke orang lain. Bahkan dia tetap tampil maksimal dan selalu menyemangati orang di sekitarnya," ungkap Prilly.

 

