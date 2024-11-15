Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Hadirkan Sisi Lembut di Single Penyangkalan versi Akustik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |02:32 WIB
A
A
A

JAKARTA – Grup band asal Bandung, For Revenge, yang dikenal dengan musik rock keras dan penuh emosi kini menghadirkan kejutan manis kepada penggemar dengan merilis versi akustik dari single Penyangkalan. Penyangkalan versi akustik ini dirilis pada 14 November 2024.

Single ini dibuat untuk menunjukkan sisi lembut dari musik For Revenge yang kebanyakan penuh dengan emosi. Dalam lagu ini juga, Boniex Noer selaku vokalis akan menghadirkan vokal yang lebih soft dan menyesuaikan dengan perubahan aransemen.

“Single akustik ini dikerjakan selama kurang lebih satu bulan. Keinginan untuk membuat single akustik ini berawal dari For Revenge sendiri. Setelah melalui proses diskusi, Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) selaku pihak label pun menyetujui pembuatan single akustik ini,” ujar For Revenge.

Tidak hanya Penyangkalan, dua lagu For Revenge lain, yaitu Sadrah dan Semula juga akan mendapat versi akustiknya. Dalam proses pembuatan versi akustik kedua lagu tersebut, For Revenge tidak sendirian.

For Revenge akan berkolaborasi dengan penyanyi cantik, Meiska, untuk lagu Sadrah dan duo suami-istri asal Yogyakarta, More on Mumbles, untuk lagu Semula.

Sebelumnya, For Revenge sudah pernah menyanyikan lagu Sadrah bersama Meiska di sebuah acara dan mendapatkan respon yang positif dari penggemar. Oleh karena itu, pihak label dan For Revenge pun memutuskan untuk melanjutkan kolaborasi tersebut bersama Meiska.

Sementara More on Mumbles dipilih berdasarkan ketertarikan Boniex terhadap karakter vokal Lintang selaku vokalis More on Mumble. Tim SMEI pun mewujudkan kolaborasi tersebut dengan menggandeng More on Mumbles dalam lagu Semula versi akustik.

For Revenge berharap single Penyangkalan versi akustik ini dapat menunjukkan sisi lain dari musik mereka agar para penikmat musik akustik yang belum pernah mendengarkan For Revenge juga bisa ikut menikmati.

 

