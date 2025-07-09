Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kolaborasi Lintas Genre, For Revenge dan Stand Here Alone Siap Gebrak Konser Sang Derana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |21:45 WIB
Kolaborasi Lintas Genre, For Revenge dan Stand Here Alone Siap Gebrak Konser Sang Derana
Kolaborasi Lintas Genre, For Revenge dan Stand Here Alone Siap Gebrak Konser Sang Derana (Foto: IG Boniex FR)
JAKARTA – Dua band lintas genre, for Revenge dan Stand Here Alone, siap menyuguhkan kolaborasi spesial di konser tunggal FR Sang Derana yang digelar pada 19 Juli 2025. Kolaborasi ini bakal menjadi momentum bersejarah karena keduanya akan membawakan lagu duet mereka untuk pertama kalinya di depan ribuan penonton.

SHA mengonfirmasi kehadiran mereka di konser for Revenge. Mbenk, personel Stand Here Alone, menyebut seluruh personel sudah meluangkan waktu dan siap menjalani sesi latihan demi penampilan maksimal.

“Aman ya, kami udah luangin waktu dan kosongin jadwal di tanggal 19 Juli nanti untuk konser ini. Kami juga udah siapin waktu buat latihan sebelum konser,” ucap Mbenk, Rabu (9/7/2025).

For Revenge dan SHA
Kolaborasi Lintas Genre, For Revenge dan Stand Here Alone Siap Gebrak Konser Sang Derana (Foto: IG Boniex FR)

Ocan juga membocorkan isi kolaborasi mereka, yang bakal menyanyikan lagu Untuk Kau yang Di Sana bersama SHA. Lagu ini akan dibawakan pertama kali secara live di konser nanti, sekaligus menjadi rilisan kolaborasi resmi keduanya.

“Jadi bawain lagu featuring SHA dan for Revenge Untuk Kau yang Di Sana. Kalau kami bawain lagu for Revenge nanti materi mereka berkurang haha,” lanjutnya.

Konser ini diberi tajuk Sang Derana yang dipilih bukan tanpa alasan. Menurut Boniex, vokalis For Revenge, tajuk tersebut mencerminkan semangat dan karakter musik for Revenge selama ini.

“Selain itu, ini sebagai pesan kalau kita mau menularkan semangat positif di konser ini. Kami mempersembahkan konser ini untuk para penyintas-penyintas patah hati bangkit dari segala keterpurukan,” tutur Boniex.

 

