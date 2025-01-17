For Revenge Siap Hadirkan Sentuhan Berbeda di EP Terbaru

JAKARTA - Band emo asal Bandung, For Revenge, kembali mengguncang industri musik dengan karya terbarunya. Extended Play (EP) bertajuk ‘Sebelum Merayakan’ ini akan hadir dalam format akustik, memberikan warna baru yang berbeda dari karya mereka sebelumnya.

EP ini dirilis sebagai jeda sebelum peluncuran album kelima mereka, ‘Perayaan Patah Hati - Babak 2’, yang dijanjikan membawa pengalaman emosional mendalam melalui nuansa akustik yang intim.

Sebagai band yang dikenal dengan konsep kuat di setiap rilisan, For Revenge tetap setia pada tema besar kesedihan yang telah mereka usung sejak album ‘Sadrah’. Dalam EP kali ini, mereka ingin menyampaikan perjalanan emosional dari kesedihan menuju kebahagiaan.

"Intinya, setiap lagu dalam EP ini adalah proses dari kesedihan menuju kebahagiaan," ungkap For Revenge.

Melalui pendekatan akustik, EP ini diharapkan dapat menjadi penghubung emosional antara album sebelumnya dan album penuh yang akan datang. Setiap lagu dikemas untuk menciptakan suasana yang lebih intim dan reflektif, membawa pendengar dalam perjalanan emosional yang mendalam.

Mengerjakan EP dengan format akustik tentu bukan tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kedalaman emosi di setiap lagu meski dengan aransemen yang lebih sederhana.