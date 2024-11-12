Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Angkuh oleh Farhat Abbas, Denny Sumargo: Lah Saya Memang Pebasket Sombong

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |19:08 WIB
JAKARTA - Denny Sumargo menanggapi komentar dari pengacara Farhat Abbas yang menyebutnya sombong dan angkuh.

Denny, yang akrab disapa Densu, mengaku tidak keberatan dengan tuduhan tersebut, bahkan menanggapinya dengan santai. Ia berkelakar bahwa dirinya memang dikenal sebagai "pebasket sombong."

"Kan memang aku pebasket sombong. Tapi kan yang bisa menilai kesombongan saya bukan cuma satu orang, melainkan orang-orang yang memang dekat dengan saya," ujar Denny saat ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Denny menjelaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar mengenalnya yang bisa menilai sikapnya secara objektif.

