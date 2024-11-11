Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Tengku Dewi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |07:01 WIB
Andrew Andika Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Tengku Dewi
Andrew Andika Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Tengku Dewi (Foto: IG Andrew)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika merespons pertanyaan tentang kemungkinan rujuk dengan istrinya, Tengku Dewi Putri, di tengah proses perceraian mereka yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Andrew mengaku belum bisa memastikan apakah ia dan Tengku Dewi akan kembali bersama atau tidak.

"Gak tahu sih. Itu belum bisa dijawab," kata Andrew Andika saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Andrew juga belum yakin apakah ia masih memiliki kesempatan untuk merebut kembali hati Tengku Dewi setelah adanya perselingkuhan yang disebut-sebut dalam kasus mereka.

Andrew Andika Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Tengku Dewi
Andrew Andika Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Tengku Dewi

"Kita gak tahu ya, proses perceraian juga masih berjalan. Jadi kita lewati saja dan lihat nanti bagaimana ke depannya," ujarnya.

Menurut Andrew, proses mediasi di Pengadilan Agama Cibinong akan menjadi momen penting untuk menentukan nasib pernikahan mereka, apakah tetap dilanjutkan atau berakhir di meja cerai.

"Soalnya juga masih harus mediasi juga nanti di persidangan," tambah Andrew.

Andrew memastikan bahwa ia akan hadir dalam sidang cerai yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/11/2024).

"Iya, hari Rabu datang kok. Aku datang, tapi gak tahu jam berapa," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004/andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200/andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155425/andrew_andika-4XuD_large.jpg
Tunangan, Andrew Andika Minta Doa Jelang Menikahi Vio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155421/andrew_andika-E0s1_large.jpg
Respons Andrew Andika Dituding Cowok Redflag Usai Cerai dari Tengku Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3138017/andrew_andika-2Z3r_large.jpg
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3115137/andrew_andika-KbNn_large.jpg
Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement