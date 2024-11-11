Andrew Andika Jawab Kemungkinan Rujuk dengan Tengku Dewi

JAKARTA - Andrew Andika merespons pertanyaan tentang kemungkinan rujuk dengan istrinya, Tengku Dewi Putri, di tengah proses perceraian mereka yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Andrew mengaku belum bisa memastikan apakah ia dan Tengku Dewi akan kembali bersama atau tidak.

"Gak tahu sih. Itu belum bisa dijawab," kata Andrew Andika saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Andrew juga belum yakin apakah ia masih memiliki kesempatan untuk merebut kembali hati Tengku Dewi setelah adanya perselingkuhan yang disebut-sebut dalam kasus mereka.

"Kita gak tahu ya, proses perceraian juga masih berjalan. Jadi kita lewati saja dan lihat nanti bagaimana ke depannya," ujarnya.

Menurut Andrew, proses mediasi di Pengadilan Agama Cibinong akan menjadi momen penting untuk menentukan nasib pernikahan mereka, apakah tetap dilanjutkan atau berakhir di meja cerai.

"Soalnya juga masih harus mediasi juga nanti di persidangan," tambah Andrew.

Andrew memastikan bahwa ia akan hadir dalam sidang cerai yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/11/2024).

"Iya, hari Rabu datang kok. Aku datang, tapi gak tahu jam berapa," ungkapnya.