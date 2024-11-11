Tak Tuntut Harta Gana-gini, Tengku Dewi Putri Ingin Bercerai dari Andrew Andika Secara Damai

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mengungkap alasan mengapa ia tidak menuntut harta gana-gini dalam gugatan cerainya terhadap Andrew Andika yang disampaikan di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dewi ingin perpisahan ini terjadi secara damai tanpa perselisihan soal harta.

Sebagai ibu dari dua anak, Dewi merasa perlu menurunkan egonya, meskipun permasalahan rumah tangga mereka dipicu oleh kehadiran orang ketiga.

“Harus dewasa, apalagi sekarang anak-anak masih kecil dan mereka masih membutuhkan sosok ayah,” ujar Tengku Dewi di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

“Soal harta gono-gini, kami tidak mempermasalahkannya. Lebih baik kami berpisah secara baik-baik,” tambahnya.