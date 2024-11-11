Biodata dan Agama Momo Geisha yang Kini Punya Chef Pribadi

JAKARTA – Penyanyi Momo Geisha tengah menjadi perbincangan hangat usai kehidupan keluarga kecilnya bersama suami, Nicola Reza Samudra, yang penuh kemewahan terekspos ke masyarakat. Biodata dan agama Momo Geisha akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Setelah dihebohkan dengan hadiah sang suami kepada anak yang berupa sebuah lapangan sepak bola berstandar FIFA dengan harga fantastis, nyatanya kemewahan kehidupan Momo dan suami tidak berhenti sampai di situ.

Dalam kemunculannya sebagai bintang tamu di salah satu program televisi swasta pada Kamis (8/11/2024), Momo mengakui bahwa dirinya dan suami tinggal di sebuah rumah mewah dengan berbagai fasilitas yang lengkap di dalamnya, mulai dari lapangan golf sampai chef pribadi.

“Ada chef yang masak setiap hari. Sistemnya kayak kafe, jadi kalau mau makan baru pesan,” terang Momo.

Selain chef pribadi, Momo mengakui bahwa dirinya dan suami memiliki banyak asisten rumah tangga di rumah tersebut. Selain itu, Momo juga bercerita mengenai sang suami yang memberikan hadiah berupa lapangan sepak bola bertaraf Internasional untuk anak mereka.

Biodata dan Agama Momo Geisha

Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal sebagai Momo Geisha merupakan seorang penyanyi yang lahir pada 7 Juni 1986. Meskipun memiliki keturunan Batak, Momo besar di Pekanbaru karena ayahnya ditugaskan untuk bekerja di sana.

Momo lahir dari pasangan J. Sinaga (Ayah) dan T. Nainggolan (Ibu) dan menganut agama Katolik. Momo tumbuh di keluarga yang berkecukupan dan sangat mendukung karirnya sebagai seorang musisi, terlebih setelah bergabung dengan Robby dan mendirikan Geisha pada tahun 2003.

Pada tahun 2007, Momo bersama dengan Geisha mengikuti A Mild Soundrenaline Most Wanted. Setelah mengirim sebuah album demo berisi lima lagu ke salah satu stasiun radio yang menjadi wakil cabang seleksi, mereka berhasil lolos dari berbagai seleksi dan menjadi perwakilan Riau.

Sesudah memenangkan seleksi di Pekanbaru, Geisha berkompetisi di Jakarta melawan band-band dari kota lain seperti D’Masiv dan Second Civil. Selama berkompetisi, Momo rajin mengasah kualitas vokalnya dan Geisha berhasil masuk 12 besar dan keluar sebagai juara 2.

Setelah kemenangan tersebut, nama Geisha menjadi semakin meroket. Single-single Geisha menjadi hits dan sangat laris di Indonesia. Geisha pun melanjutkan kesuksesan tersebut dengan merilis sejumlah album, seperti Anugerah Terindah, Meraih Bintang, dan masih banyak lagi.

Momo juga pernah berduet dengan Ariel Noah dalam lagu Cobalah Mengerti yang dirilis dalam album Suara Lainnya milik Noah pada tahun 2012.