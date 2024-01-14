Tegur Momo yang Bawakan Lagu Geisha Sendirian, Roby Satria Kode Ajak Reuni?

JAKARTA - Gitaris Geisha, Roby Satria, melayangkan tegurannya pada Momo, eks vokalis bandnya yang kedapatan menyanyikan lagu ciptaannya di sebuah acara. Melalui akun Instagram pribadinya, Roby pun turut membagikan video saat Momo menyanyikan lagu Selalu Salah diiringi petikan gitar.

Melalui unggahan itu, Roby menuliskan pesan jika lagu-lagu Geisha tak boleh dinyanyikan secara komersial oleh orang lain. Terutama, oleh orang-orang yang ada di luar band tersebut.

“Semua lagu Geisha Indonesia hanya boleh digunakan secara komersial oleh formasi band Geisha yang secara resmi mempunyai kontrak eksklusif dengan pihak label dan disepakati bisnisnya bersama atas nama band grup,” ujar Roby dikutip dari unggahan Instagram Pribadinya.

Dia menilai Momo menyanyikan lagu Geisha untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pihak Geisha. Sehingga, dia merasa harus untuk menegur Momo agar tak mengulanginya lagi

Roby Satria menegur Momo yang bawakan lagu milik Geisha (Foto: Instagram/roby_geisha)





“Sehingga tidak diperkenankan untuk secara dikomersilkan secara personal untuk mengambil keuntungan pribadi,” sambungnya.

Meski demikian, Roby mengaku tidak melarang Momo untuk menyanyikan lagu Geisha, dengan catatan harus bersama Geisha.

“Saya Roby Satria sebagai pemilik hak eksklusif atas lagu tersebut tidak melarang dan memperkenankan Momo untuk membawakan lagu Geisha selama di komersilkan bersama sama Grup Geisha,” jelasnya.