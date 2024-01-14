Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tegur Momo yang Bawakan Lagu Geisha Sendirian, Roby Satria Kode Ajak Reuni?

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |07:35 WIB
Tegur Momo yang Bawakan Lagu Geisha Sendirian, Roby Satria Kode Ajak Reuni?
Roby Satria menegur Momo yang bawakan lagu milik Geisha (Foto: Instagram/therealmomogeisha)
A
A
A

JAKARTA - Gitaris Geisha, Roby Satria, melayangkan tegurannya pada Momo, eks vokalis bandnya yang kedapatan menyanyikan lagu ciptaannya di sebuah acara. Melalui akun Instagram pribadinya, Roby pun turut membagikan video saat Momo menyanyikan lagu Selalu Salah diiringi petikan gitar.

Melalui unggahan itu, Roby menuliskan pesan jika lagu-lagu Geisha tak boleh dinyanyikan secara komersial oleh orang lain. Terutama, oleh orang-orang yang ada di luar band tersebut.

“Semua lagu Geisha Indonesia hanya boleh digunakan secara komersial oleh formasi band Geisha yang secara resmi mempunyai kontrak eksklusif dengan pihak label dan disepakati bisnisnya bersama atas nama band grup,” ujar Roby dikutip dari unggahan Instagram Pribadinya.

Dia menilai Momo menyanyikan lagu Geisha untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pihak Geisha. Sehingga, dia merasa harus untuk menegur Momo agar tak mengulanginya lagi

Momo eks Geisha

Roby Satria menegur Momo yang bawakan lagu milik Geisha (Foto: Instagram/roby_geisha)


“Sehingga tidak diperkenankan untuk secara dikomersilkan secara personal untuk mengambil keuntungan pribadi,” sambungnya.

Meski demikian, Roby mengaku tidak melarang Momo untuk menyanyikan lagu Geisha, dengan catatan harus bersama Geisha.

“Saya Roby Satria sebagai pemilik hak eksklusif atas lagu tersebut tidak melarang dan memperkenankan Momo untuk membawakan lagu Geisha selama di komersilkan bersama sama Grup Geisha,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/33/3008609/roby-geisha-bagikan-kabar-kehamilan-istri-papi-janji-akan-jadi-orang-bener-jCxFhD2aDr.jpg
Roby Geisha Bagikan Kabar Kehamilan Istri: Papi Janji akan Jadi Orang Bener
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/33/2903258/geisha-masih-terima-roby-satria-usai-bebas-penjara-siap-bahas-masa-depan-band-xlilvbkhb4.jpg
Geisha Masih Terima Roby Satria Usai Bebas Penjara, Siap Bahas Masa Depan Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902833/roby-satria-bebas-dari-penjara-personel-geisha-beri-waktu-rehat-KHjDm4RQAz.jpg
Roby Satria Bebas dari Penjara, Personel Geisha Beri Waktu Rehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902631/roby-geisha-bebas-per-6-oktober-kepala-rutan-dia-berkelakuan-baik-Q2egSLwRf6.jpg
Roby Geisha Bebas Per 6 Oktober, Kepala Rutan: Dia Berkelakuan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/33/2661363/tersandung-kasus-narkoba-tiga-kali-roby-geisha-ini-kebodohan-saya-Wqpy92iHsy.jpg
Tersandung Kasus Narkoba Tiga Kali, Roby Geisha: Ini Kebodohan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/33/2661227/vonis-roby-geisha-lebih-ringan-6-bulan-dari-tuntutan-ini-alasannya-GqDCGihWb6.jpg
Vonis Roby Geisha Lebih Ringan 6 Bulan dari Tuntutan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement