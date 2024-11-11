3 Sumber Kekayaan Suami Momo Geisha yang Hadiahkan Anak Lapangan Sepak Bola Berstandar FIFA

JAKARTA – Kekayaan suami dari penyanyi Momo Geisha, Nicola Reza Samudra, kini menjadi perbincangan hangat usai diketahui menghadiahi sang anak sebuah lapangan sepak bola berstandar FIFA di Malang, Jawa Timur.

Usai menikah, kehidupan Momo dan suami memang kerap menjadi sorotan lantaran keduanya kerap menampilkan gaya hidup yang mewah di media sosial. Nicola Reza Samudra sendiri memang merupakan seorang pengusaha kaya raya asal Malang yang memiliki beberapa usaha.

Berikut 3 sumber kekayaan Nicola Reza Samudra

1. Bisnis Orang Tua

Sumber kekayaan suami Momo yang akrab dipanggil Reza tersebut berasal dari perusahaan milik orang tuanya sendiri, yaitu CV Unggul Putra Samudra. CV Unggul Putra Samudra merupakan perusahaan furnitur yang didirikan oleh orang tua Reza, Flores Samudra dan Lies Kusumawati.

Sebagai anak pertama, Nicola Reza Samudra yang kini mewarisi perusahaan tersebut diketahui menjabat sebagai bos di CV Unggul Putra Samudra. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan eksportir furniture terbesar di Malang dengan nilai ekspor mencapai USD1,95 miliar pada tahun 2019.

2. Bisnis Pribadi

Selain bisnis warisan orang tua, Reza juga mempunyai bisnis pribadi, yaitu CV Eka Putra Samudra. Tumbuh di keluarga pebisnis, Reza sudah diperkenalkan dengan dunia bisnis sejak kecil oleh orang tuanya.

Dua tahun setelah bekerja di perusahaan orang tuanya, Nicola Reza Samudra kemudian memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri, CV Eka Putra Samudra. Sama seperti perusahaan orang tuanya, perusahaan ini juga bergerak di bidang eksportir furnitur.