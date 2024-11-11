Kesha Ratuliu Umumkan Jenis Kelamin Anak Ketiganya: It's A Boy

JAKARTA - Pasangan Kesha Ratuliu dan Adhi Permana Putra telah mengumumkan jenis kelamin calon anak ketiga mereka. Pengumuman itu dibocorkan saat acara gender reveal yang digelar pada Minggu (10/11/2024) yang dihadiri oleh para sahabat.

Momen gender reveal itu pun dibagikan di Instagram Kesha Ratuliu dari dekorasi terlihat balon bewarna biru yang mendominasi. Yang menandakan bahwa calon anak ketiga Kesha Ratuliu dam Adhi Permana Putra berjenis kelamin laki-laki.

"It's a...BOY!!!!! Hayoooo siapa yang kemarin udah nebak boy jugaaa???? Comment dibawah yaaa!," tulis Kesha Ratuliu di Instagram @kesharatuliu05, dikutip Senin (11/11/2024).

Keponakan Mona Ratuliu itu mengaku sangat senang setelah mengetahui calon anak ketiganya itu berjenis kelamin laki-laki. Sebab kehadiran anak ketiganya nanti bakal menjadi pelengkap untuk para kakaknya.

"Seneng bgt, Zyzy bakal ada temen dan Aisha diapit sama dua cowo ganteng. The real pricess deh Aisha," ungkap Kesha Ratuliu.