Santai Dilaporkan Farhat Abbas, Denny Sumargo: Kok Gue Nggak Takut Ya

JAKARTA - Denny Sumargo dilaporkan oleh pengacara Farhat Abbas ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 7 November 2024. Mantan pemain Basket tersebut dilaporkan atas tuduhan diskriminasi ras dan ujaran kebencian.

Denny Sumargo merasa tenang dan tidak takut menghadapi masalah hukum ini. Dalam sebuah acara, ia mengungkapkan perasaannya tersebut.

"Saya sempat bertanya pada diri saya, kok saya nggak merasa takut ya. Apa saya terlalu percaya diri atau sombong?” ujar Denny Sumargo yang dikutip dari Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

Denny, yang akrab disapa Densu, bahkan sempat bertanya dalam hati kenapa ia bisa merasa setenang itu dalam menghadapi masalah dengan Farhat Abbas. Ia juga mengaku berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan.

"Mungkin saya terlalu percaya diri. Saya dilaporkan, tapi kok nggak ada rasa takut. Terus saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, ‘Apa yang sebenarnya terjadi ya? Apakah ini hanya saya yang pura-pura kuat, atau mungkin saya terlalu sombong?’" jelas Denny.

Denny Sumargo pun merasa seolah Tuhan tersenyum kepadanya dan memberi kebebasan untuk menentukan sikap. "Saya merasa seperti Tuhan berkata, 'Kamu mau bagaimana?' dan saya menyerahkan semuanya pada kehendak-Nya," tambahnya.

Meski dilaporkan, suami Olivia Allan ini mengaku tak ada rasa benci terhadap Farhat Abbas. “Saya sempat berpikir, kenapa saya nggak bisa membenci dia. Ini aneh, tapi memang begitu adanya,” ungkap Denny.