Megan Domani Tertantang Main di Series Sugar Daddy, Ini Alasannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |08:09 WIB
JAKARTA - Megan Domani membintangi sebuah serial drama komedi berjudul Sugar Daddy, yang diproduksi oleh Vision+ dan Viu. Dalam serial ini, Megan memerankan karakter Aurel, seorang perempuan yang harus tiba-tiba mandiri karena masalah berat yang menghampiri hidupnya. 

Sugar Daddy mengangkat fenomena sugar daddy-sugar baby dengan sentuhan komedi. Megan menjelaskan bahwa karakter Aurel memiliki sisi unik yang menarik untuk diperankan. 

“Aurel adalah perempuan yang mendadak harus mandiri karena keluarganya tiba-tiba hancur. Karena kemandiriannya yang mendadak ini, dia menghadapi berbagai masalah dan belum tahu cara mengatasinya. Pada akhirnya, dia melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan dirinya,” ujar Megan saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Sebagai aktris, Megan merasa tertarik dengan cerita Sugar Daddy yang sulit ditebak. Konflik yang rumit dan bumbu komedi di setiap episode membuat cerita ini semakin menarik dan menghibur. 

“Yang bikin aku tertarik itu ceritanya. Seru banget, pas baca skenario-nya aja udah bikin aku penasaran. Banyak plot twist yang bikin ketawa dan kaget sendiri,” jelas Megan.

Karakter Aurel yang berbeda jauh dari kehidupan pribadi Megan juga menjadi tantangan tersendiri. 

Telusuri berita celebrity lainnya
