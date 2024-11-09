Raline Shah Siap Terbuka soal Asmara Jika Hal Ini Terjadi

Raline Shah Siap Terbuka soal Asmara Jika Hal Ini Terjadi (Foto: IG Raline)

JAKARTA - Raline Shah selama ini jarang membahas kehidupan asmaranya di depan publik. Banyak netizen penasaran dengan siapa dirinya menjalin hubungan.

Dalam obrolan dengan Denny Sumargo, aktris Surga Yang Tak Dirindukan ini mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak berniat menutupi hubungannya. Dia hanya merasa tidak perlu membagikan kesehariannya bersama kekasih di media sosial, karena menganggap itu adalah bagian dari kehidupan pribadinya.

“Nggak sih, sebenarnya nggak tertutup soal hubungan. Cuma aku nggak posting di Instagram, karena menurutku nggak penting. Itu kan kehidupan pribadi,” kata Raline Shah, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo.

Raline Shah Siap Terbuka soal Asmara Jika Hal Ini Terjadi

Raline juga menyatakan bahwa jika sudah siap untuk menikah, ia akan mengumumkannya secara resmi dan terbuka kepada publik. Saat itu, dia berencana mengungkap identitas calon suaminya agar tidak ada kesalahpahaman atau spekulasi dari media mengenai kehidupannya sebagai public figure.

“Kalau mau nikah, ya kita bikin press conference. Aku akan bilang, ‘Saya akan menikah dengan orang ini, tujuannya begini, kenalnya di sini.’ Biar semuanya jelas, dan media juga merasa tidak ada yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Selain itu, Raline menambahkan bahwa biasanya ia menjalin hubungan dengan pria di luar dunia hiburan yang tidak membutuhkan validasi atau perhatian publik. Menurutnya, mereka sudah memiliki tempat dan pencapaian masing-masing.

“Aku jarang dekat dengan orang dari dunia entertainment. Jadi, mereka nggak perlu validasi itu. Mereka sudah punya validasi di dunia mereka sendiri,” tambah Raline.