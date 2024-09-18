Angkat Bicara, Rizky Nazar Restui Hubungan Asmara Syifa Hadju dan El Rumi

JAKARTA - Rizky Nazar akhirnya buka suara terkait hubungannya dengan Syifa Hadju usai hubungan asmara yang terjalin selama lima tahun itu kandas ditengah jalan. Kini, Syifa telah menemukan sosok pengganti Rizky sebagai tambatan hatinya yang baru. Dia melabuhkan hatinya kepada El Rumi.

Rizky Nazar pun mengaku hubungannya dengan Syifa baik-baik saja pasca mereka resmi putus. Tak ada masalah diantara mereka.

"Baik, baik, semuanya baik-baik saja," kata Rizky Nazar dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (18/9/2024).

Mengenai hubungan Syifa Hadju dan El, Rizky Nazar mengatakan bahwa dirinya ikut senang. Sebab, Rizky yang sudah cukup lama mengenal Syifa merasa mantan kekasihnya itu membutuhkan dukungan seorang laki-laki.

Ketika Syifa memiliki El Rumi yang menjadi sosok laki-laki yang bisa mendampingi dan memberikan dukungan penuh dalam hidupnya, Rizky ikut bahagia.

"Dia butuh support sih memang, dia butuh support seorang laki-laki, jadi kalau sekarang sudah ada ya bagus aku juga senang," tambahnya.

Rizky Nazar yang juga berteman dengan El Rumi juga menegaskan bahwa hubungannya dengan putra kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu baik-baik saja.

Lagi-lagi dia menegaskan bahwa dirinya ikut senang ketika melihat Syifa senang. Tampaknya Syifa memang begitu bahagia dengan hubungan yang dijalani bersama El Rumi

Lalu, Rizky Nazar juga kembali menegaskan bahwa keberadaan laki-laki untuk memberikan dukungan dalam menjalani kehidupan begitu penting untuk seorang Syifa Hadju.

"Semuanya baik baik saja, gue sama El juga baik-baik saja, sama Syifa juga baik-baik saja. Gue senang sekarang Syifa sudah ada sosok laki-laki lain karena ya itu menurut gue memang Syifa membutuhkan support dari seorang laki-laki sih jadi gue ikut senang lihat Syifa senang," tandasnya.