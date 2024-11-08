Sinopsis Film Robin Hood, Mencuri demi Perut Rakyat Jelata

JAKARTA - Sinopsis film Robin Hood akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Robin Hood adalah sebuah film laga petualangan Amerika Serikat yang dirilis pada 20 November 2018. Film ini dibuat berdasarkan cerita legenda Robin Hood, seorang pahlawan rakyat yang terkenal sebagai pencuri andal.

Robin Hood digarap oleh Otto Bathurst, sutradara dari beberapa serial terkenal seperti Black Mirror, Peaky Blinders, hingga Criminal Justice. Sedangkan naskah filmnya ditulis oleh Ben Chandler dan David James Kelly.

Sinopsis Film Robin Hood

Film berdurasi 116 menit ini dibintangi oleh Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, dan Jamie Dornan. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 14% dari 166 ulasan, dengan rata - rata 4,1/10.

Sinopsis Film Robin Hood

Pemuda kaya nan jago memanah bernama Robin of Loxley memiliki hidup yang tenang bersama kekasihnya, Marian, di Nottingham. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah Sheriff of Nottingham menyuruhnya ikut dalam Perang Salib Ketiga.

Empat tahun berlalu, Robin merasa ada yang janggal dengan tugasnya. Ia menyaksikan komandan perangnya, Gisbourne, membunuh anak kecil yang tak bersalah. Robin yang mempertanyakan tindakan Gisbourne pun dianggap membangkang dan akhirnya dipulangkan.

Kepulangannya ke Nottingham membuat temannya, Friar Tuck terkejut. Sebab, Sheriff of Nottingham telah menyatakan kepada publik bahwa Robin telah tewas dua tahun sebelumnya.

Nyatanya itu hanya tipu muslihat sheriff untuk merampas tanah dan harta milik Robin. Selain itu, Robin juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa pemerintah tidak becus dalam menjalankan tugasnya dan malah menindas rakyat kecil.

Lebih ironis lagi, Robin mendapati bahwa Marian kini menjalin hubungan dengan Will Tilman, calon pemimpin Nottingham. Marian beralih kepadanya setelah mendengar kabar kematian Robin di medan perang.

Robin ingin menemui Marian dan memberitahunya bahwa dia masih hidup. Namun, niat ini ditentang oleh John, ayah dari anak yang coba diselamatkan Robin saat perang.