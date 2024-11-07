Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Copshop, Pertempuran Polisi, Penipu dan Pembunuh Bayaran

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |20:02 WIB
Sinopsis Film Copshop, Pertempuran Polisi, Penipu dan Pembunuh Bayaran
Sinopsis Film Copshop, Pertempuran Polisi, Penipu dan Pembunuh Bayaran (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Copshop akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Copshop adalah sebuah film laga seru yang dirilis di Amerika Serikat pada 17 September 2021. Film adaptasi cerita rakyat karya Kurt McLeod dan Mark Williams ini mengisahkan pertempuran antara polisi, penipu, serta pembunuh bayaran di kota kecil Nevada.

Copshop disutradarai sekaligus ditulis oleh Joe Carnahan, dan dibintangi oleh Gerard Butler, Frank Grillo, Alexis Louder, serta Toby Huss. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 83% dari 111 ulasan, dengan rata rata 6,8/10.

Sinopsis Film Copshop
Teddy Murretto, seorang penipu cerdik sedang dikejar oleh pembunuh bayaran bernama Bob Viddick. Dalam upaya melarikan diri, Murretto yang licik dengan sengaja menyerang seorang polisi wanita bernama Valerie Young agar dapat berlindung di penjara kota kecil.

Murretto berpikir bahwa berada di balik jeruji besi adalah tempat paling aman baginya untuk bersembunyi dari Viddick , ia pun dimasukkan ke dalam penjara.

Namun, ketenangan Murretto kembali terusik saat Viddick dengan sengaja ikut masuk kedalam penjara akibat berpura - pura mabuk. Viddick berhasil ditangkap dan ditempatkan di sel yang berhadapan langsung dengan sel Murretto.

Kehadiran Viddick di kantor polisi menciptakan ketegangan bagi Murretto. Murretto menyadari bahwa dirinya tetap terancam meskipun berada di tempat yang seharusnya aman.

Situasi semakin memanas ketika pembunuh bayaran lain, Anthony Lamb, datang ke kantor polisi dengan menyamar. Ia yang ditugaskan untuk memburu Murretto terpaksa harus membunuh beberapa staf di sana karena identitas palsunya terbongkar.

 

