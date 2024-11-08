5 Film Dewasa Jadul Indonesia Era 1990-an

JAKARTA – Pada era 90-an, industri perfilman Indonesia belum berkembang seperti saat ini. Pada saat itu, film-film yang ada di pasaran didominasi oleh film-film dewasa yang menjurus kepada hal-hal yang sensual dan kontroversial.

Unsur-unsur sensual dan vulgar tersebut seringkali disebut dapat menarik perhatian penonton. Berikut 5 film dewasa jadul Indonesia era 90-an akan disampaikan melalui artikel Okezone kali ini.

1. Kenikmatan Tabu (1994)

Kenikmatan Tabu

Kenikmatan Tabu menceritakan balas dendam Rita (Kiki Fatmala) terhadap kematian ibunya yang dibunuh oleh Bambang (Robby Sutara), ayah dari Teddy (Teguh Yulianto) yang merupakan kekasihnya, dan Hendrik (Rudy Wahab) yang merupakan teman Bambang .

Selama Teddy dikirim ke luar negeri oleh Bambang, Rita menemui banyak informasi mengenai Bambang dan Hendrik. Film yang disutradarai oleh Ackyl Anwari ini disebut sebagai pionir film panas pada zamannya karena sangat berani menampilkan berbagai adegan panas.

2. Kabut Asmara (1994)

Masih dibintangi oleh Kiki Fatmala, Kabut Asmara menceritakan Andrea (Hudi Prayogo) yang terdampar di laut dan diselamatkan oleh keluarga Henry (Turino Djunaidy), hingga menjalin kasih dengan Cynthia (Kiki Fatmala) yang merupakan anak Henry.

Kehidupan Andre berubah di saat Daniel (Deddy Rizaldi), kakak Cynthia yang gemar berjudi berkomplot dengan Toni (Mathias Agus) untuk menganiaya dan membuang Andre ke laut.

3. Bebas Bercinta (1995)

Bebas Bercinta

Menyajikan adegan panas di awal film, Bebas Bercinta menceritakan pernikahan kehidupan Selly (Inneke Koesherawati) dan Donny (Ibra Azhari) yang awalnya sangat membara menjadi di ujung tanduk setelah Selly mengalami keguguran.

Melihat Selly yang sedih, Eva (Malfin Shayna) selaku sahabatnya pun datang ke rumah untuk menghibur Selly. Akan tetapi, ternyata Eva sudah lama menyimpan rasa terhadap Donny. Hal tersebut membuat Eva berani menggoda dan mengajak Donny bermain di ranjang.