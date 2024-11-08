Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Dewasa Jadul Indonesia Era 1990-an

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |22:33 WIB
5 Film Dewasa Jadul Indonesia Era 1990-an
5 Film Dewasa Jadul Indonesia Era 1990-an (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pada era 90-an, industri perfilman Indonesia belum berkembang seperti saat ini. Pada saat itu, film-film yang ada di pasaran didominasi oleh film-film dewasa yang menjurus kepada hal-hal yang sensual dan kontroversial.

Unsur-unsur sensual dan vulgar tersebut seringkali disebut dapat menarik perhatian penonton. Berikut 5 film dewasa jadul Indonesia era 90-an akan disampaikan melalui artikel Okezone kali ini.

5 Film Dewasa Jadul Indonesia Era 90-an

1. Kenikmatan Tabu (1994)

Kenikmatan Tabu
Kenikmatan Tabu

Kenikmatan Tabu menceritakan balas dendam Rita (Kiki Fatmala) terhadap kematian ibunya yang dibunuh oleh Bambang (Robby Sutara), ayah dari Teddy (Teguh Yulianto) yang merupakan kekasihnya, dan Hendrik (Rudy Wahab) yang merupakan teman Bambang .

Selama Teddy dikirim ke luar negeri oleh Bambang, Rita menemui banyak informasi mengenai Bambang dan Hendrik. Film yang disutradarai oleh Ackyl Anwari ini disebut sebagai pionir film panas pada zamannya karena sangat berani menampilkan berbagai adegan panas.

2. Kabut Asmara (1994)

Kabut Asmara

Masih dibintangi oleh Kiki Fatmala, Kabut Asmara menceritakan Andrea (Hudi Prayogo) yang terdampar di laut dan diselamatkan oleh keluarga Henry (Turino Djunaidy), hingga menjalin kasih dengan Cynthia (Kiki Fatmala) yang merupakan anak Henry.

Kehidupan Andre berubah di saat Daniel (Deddy Rizaldi), kakak Cynthia yang gemar berjudi berkomplot dengan Toni (Mathias Agus) untuk menganiaya dan membuang Andre ke laut.

3. Bebas Bercinta (1995)

Bebas Bercinta
Bebas Bercinta

Menyajikan adegan panas di awal film, Bebas Bercinta menceritakan pernikahan kehidupan Selly (Inneke Koesherawati) dan Donny (Ibra Azhari) yang awalnya sangat membara menjadi di ujung tanduk setelah Selly mengalami keguguran.

Melihat Selly yang sedih, Eva (Malfin Shayna) selaku sahabatnya pun datang ke rumah untuk menghibur Selly. Akan tetapi, ternyata Eva sudah lama menyimpan rasa terhadap Donny. Hal tersebut membuat Eva berani menggoda dan mengajak Donny bermain di ranjang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182704//big_movies_gtv-UYNV_large.JPG
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182408//tak_kenal_maka_taaruf-X7aS_large.JPG
Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535//marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179391//kenny_austin-gxSZ_large.JPG
Kenny Austin Perdana Bintangi Film Komedi Laga: Butuh Stamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/206/3179372//premiere_film_lintrik-9ftA_large.JPG
Aulia Sarah hingga Atiqah Hasiholan Beradu Akting di Film soal Ilmu Pemikat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement