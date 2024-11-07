Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil 5 Bulan, Kiky Saputri Mulai Batasi Pekerjaan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |05:01 WIB
Hamil 5 Bulan, Kiky Saputri Mulai Batasi Pekerjaan
Kiky Saputri
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri membagikan kabar bahagia bahwa ia tengah mengandung anak pertamanya. Setelah mengalami keguguran pada Februari lalu, kini Kiky kembali diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk hamil lagi.

Meskipun kehamilannya sudah memasuki usia lima bulan dan perutnya mulai membesar, Kiky tetap aktif bekerja. Namun, ia mulai membatasi pekerjaannya dan hanya menerima tawaran yang berada di Jakarta saja.

Kiky mengungkapkan bahwa suaminya kini lebih protektif terhadapnya. Meski begitu, suaminya tidak melarangnya bekerja, terutama karena Kiky merasa dirinya masih aktif dan energik.

Hamil 5 Bulan, Kiky Saputri Mulai Batasi Pekerjaan
Hamil 5 Bulan, Kiky Saputri Mulai Batasi Pekerjaan

"Usia kandungan saya sekarang lima bulan setengah, jadi saya masih berani ambil pekerjaan di Jakarta saja. Suami saya memang lebih protektif, jadi saya harus hati-hati. Tapi memang bawaan bayi ini, saya tetap lincah," ujar Kiky Saputri saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Kiky juga mengaku senang bisa bekerja dalam keadaan hamil. Dia sudah berkonsultasi dengan dokter dan mendapat kepastian bahwa kondisi janinnya cukup kuat meskipun ia masih aktif.

"Saya happy aja, walaupun sedang hamil, Alhamdulillah bayi saya kuat, dan pengertian banget saat ibunya lagi kerja," ungkapnya.

Untuk menghindari kelelahan, Kiky memilih tidak menerima pekerjaan di luar kota atau luar negeri, yang membutuhkan waktu perjalanan panjang.

"Saya sudah mengurangi kegiatan di luar kota dan luar negeri, supaya tidak terlalu capek," ujarnya.

 

