Bangganya Sule Tak Pernah Dibebankan Masalah Anak

JAKARTA - Sule merasa bangga dengan keempat anaknya, yaitu Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdy. Sebab, mereka tak pernah membebani atau menceritakan masalah yang dihadapi kepadanya.

Sule mengungkapkan bahwa anak-anaknya cenderung menyimpan masalah mereka sendiri tanpa melibatkan dirinya.

"Hebatnya anak-anak gue tuh, apa pun masalahnya, seberat apa pun, mereka nggak pernah cerita," ujar Sule dalam acara Pagi Pagi Ambyar pada Senin, 4 November 2024.

Sule bahkan mengakui bahwa ia sering mengetahui masalah yang dialami anak-anaknya dari berita. Meski begitu, ia tidak selalu merasa perlu bertanya, terutama jika masalah tersebut bersifat sensitif.

"Gue tahunya dari berita. Kadang-kadang gue tanya, kadang juga nggak. Kalau masalahnya sensitif, gue memilih untuk nggak bertanya," jelasnya.

Sule, yang kini menjadi orang tua tunggal setelah bercerai dengan Nathalie Holscher, sangat menghargai sikap anak-anaknya yang tidak membebani dirinya. Terlebih lagi, putra sulungnya, Rizky Febian, kini telah menikah dengan Mahalini.

"Jujur, gue respect sama anak-anak yang seperti itu. Mereka tidak membebankan orang tua saat punya masalah. Termasuk Putri, Rizwan, Ferdy, semuanya," kata Sule.

Sule juga mengungkapkan kebanggaannya melihat anak-anaknya selalu bahagia ketika berkumpul bersama. Ia salut karena mereka bisa menjaga kebahagiaan bersama di tengah berbagai masalah yang mungkin sedang dihadapi.

"Kalau ketemu, mereka harus happy. Saat ngumpul, mereka selalu terlihat bahagia. Itu yang gue salut dari anak-anak gue," tambahnya.