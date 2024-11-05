Sinopsis Film Criminal, Mencangkok Ingatan Agen CIA

JAKARTA - Sinopsis film Criminal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Criminal adalah film laga kejahatan asal Amerika Serikat yang dirilis pada 15 April 2016. Film ini menceritakan mantan narapidana yang ditanami ingatan dari seorang agen CIA untuk menyelesaikan sebuah misi.

Film garapan Ariel Vromen tersebut menampilkan aktor dan aktris Hollywood terkemuka seperti Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Gary Oldman, Michael Pitt, Tommy Lee Jones, dan Alice Eve.

Criminal mendapat peringkat 6.3/10 dari 72 ribu ulasan di situs IMDb dan 30% dari 137 ulasan di situs Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Criminal

Agen CIA yang bernama Bill Pope ditugaskan untuk melindungi seorang peretas ulung bernama Jan Strook, yang juga dikenal sebagai The Dutchman, dari ancaman Xavier Heimdahl.

Heimdahl berupaya memaksa The Dutchman untuk menciptakan sebuah program peretasan yang dapat mengakses seluruh kode pertahanan nuklir di seluruh dunia.

Dalam keadaan panik, The Dutchman memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya kepada Bill Pope.

Namun, dalam upayanya untuk melindungi The Dutchman, Pope ditangkap oleh pengikut Heimdahl dan mengalami penyiksaan hingga akhir hidupnya. Walaupun situasinya tragis, Pope tetap tidak memberi tahu lokasi The Dutchman.

Atasan Pope, Quaker Wells, merasa frustasi akibat kehilangan salah satu agen terbaiknya. Ia juga tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan The Dutchman.

Untuk mencari jawaban, Wells meminta bantuan Dr. Micah Frank agar dapat mentransfer ingatan Pope ke dalam otak seorang narapidana yang akan dihukum mati, yakni Jerico Stewart.