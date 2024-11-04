7 Sumber Kekayaan Denny Sumargo

JAKARTA - Sukses berkarier sebagai konten kreator dan youtuber, nama Denny Sumargo kerap menjadi sorotan akhir-akhir ini. Kesuksesannya tersebut sempat membuatnya disebut sebagai salah satu influencer terkaya di Indonesia.

Selain aktif di sosial media, Denny Sumargo juga kerap muncul di berbagai panggung industri hiburan sebagai model iklan, pembawa acara, juri, maupun bintang tamu. Berbagai pekerjaan yang dilakukannya tersebut membuat Denny Sumargo berhasil menghasilkan miliaran rupiah per tahunnya.

1. YouTube

Denny Sumargo dikenal sebagai seorang host di acara podcast miliknya yang diunggah dalam kanal YouTube pribadinya, CURHAT BANG Denny Sumargo. Per November 2024, subscriber kanal YouTube tersebut mencapai 6,98 juta dan telah ditonton lebih dari satu miliar kali.

Selain kanal Youtube tersebut, Denny Sumargo juga memiliki beberapa kanal YouTube lainnya, seperti Pebasket Sombong Denny, Keluarga Bringas, dan Creator Sombong by Denny.

Menurut Social Blade, Denny Sumargo berhasil menghasilkan USD10,7 ribu sampai USD171,2 ribu atau setara dengan Rp166,18 juta sampai Rp2,67 miliar per bulan dari kanal YouTube tersebut.

Sehingga bila dihitung secara keseluruhan, Denny Sumargo bisa menghasilkan USD128,4 ribu sampai US2,1 juta atau setara dengan Rp2 miliar sampai Rp32,8 miliar hanya dari pendapatannya di YouTube saja.

2. Bisnis Kuliner Burger Bangor

Sama seperti kebanyakan influencer di Indonesia, Denny Sumargo juga mempunyai beberapa bisnis, salah satunya Burger Bangor. Burger Bangor merupakan bisnis makanan cepat saji yang didirikan Denny pada 8 Agustus 2019.

Walaupun tidak diketahui pasti jumlah pendapatan yang diraih Denny Sumargo dalam menjalankan bisnis kuliner cepat saji ini, tetapi Denny pernah menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan Rp35 miliar dari beberapa bisnis yang telah dijalaninya, termasuk Burger Bangor.

3. Bisnis Clothing Line

Selain bisnis kuliner, Denny Sumargo juga mempunyai beberapa bisnis clothing line, seperti Pebasket Sombong Store dan Dodds.

Pebasket Sombong Store merupakan sebuah clothing line milik Denny Sumargo yang menjual berbagai jenis merchandise, mula dari kaos, sandal hingga tumbler. Sementara Dodds merupakan bisnis clothing line kolaborasi Denny Sumargo dengan istrinya, Olivia Allan.