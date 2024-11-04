Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Misteri Buku Nikah Rizky Febian dan Mahalini Akhirnya Terjawab, Pengacara: Hanya Properti Saja

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |19:30 WIB
Misteri Buku Nikah Rizky Febian dan Mahalini Akhirnya Terjawab, Pengacara: Hanya Properti Saja
Misteri Buku Nikah Rizky Febian dan Mahalini Akhirnya Terjawab. (Foto: Axioo/Bride Story)
A
A
A

JAKARTA - Misteri di balik buku nikah yang dipamerkan Rizky Febian dan Mahalini saat momen ijab kabul akhirnya terjawab sudah. Buku nikah itu sempat menjadi sorotan saat keduanya menikah pada 10 Mei silam. 

Markus Hadi Tanoto, kuasa hukum Rizky dan Mahalini menilai, buku nikah yang dipamerkan keduanya hanyalah properti foto. Hal itu karena keduanya memang belum mendaftarkan pernikahan mereka di KUA.

“Jujur, saya tidak pernah lihat dan pegang buku nikah mereka. Jadi saya tidak pernah tahu apakah buku itu ada atau tidak. Dugaan saya, buku nikah yang dipamerkan itu hanya properti saja,” tuturnya.

Markus Hadi Tonoto menjelaskan, secara hukum Islam hal tersebut tidak menjadi masalah. “Karena syarat pernikahan sah dalam Islam kan harus ada pengantin, mahar, dan wali. Setelah itu mereka mau daftarkan pernikahan ya monggo saja.”

Di lain pihak, Nasrulla selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Setiabudi, Jakarta Selatan menegaskan, kalau Rizky Febian dan Mahalini belum pernah mendaftarkan pernikahan di kantornya. 

Mahalini dan Rizky Febian (Bride Story)
Misteri Buku Nikah Rizky Febian dan Mahalini Akhirnya Terjawab (Foto: Bride Story)

Halaman:
1 2
