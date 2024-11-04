Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Tamara Tyasmara Menangis Kecewa

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |15:18 WIB
Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Tamara Tyasmara Menangis Kecewa
Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Tamara Tyasmara Menangis Kecewa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tamara Tyasmara tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas vonis 20 tahun penjara Yudha Arfandi. Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memberikan vonis Yudha Arfandi jauh dari tuntutan jaksa dalam kasus kematian putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo, pada Senin, 4 November 2024.

Tamara hadir di ruang sidang PN Jakarta Timur, duduk di barisan terdepan untuk menyaksikan langsung jalannya sidang. Ia ditemani oleh keluarga dan kerabatnya. 

Tamara terlihat beberapa kali menutup wajahnya dan menggelengkan kepala, menunjukkan kekecewaannya.

Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Tamara Tyasmara Menangis Tahan Kecewa
Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Tamara Tyasmara Menangis Tahan Kecewa

Hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Yudha dan menegaskan bahwa terdakwa tetap akan ditahan. Meski demikian, putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut hukuman mati bagi Yudha.

Dalam sidang, hakim menjelaskan sejumlah faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. 

Faktor yang memberatkan adalah perbuatan Yudha dianggap sangat keji terhadap Dante, anak yang seharusnya dilindungi dan disayangi, mengingat hubungan dekat antara Yudha dengan Tamara, ibu dari korban.

Halaman:
1 2
