Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yudha Arfandi Jalani Vonis Kasus Pembunuhan Dante, Tamara Tyasmara Berharap Hal Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:58 WIB
Yudha Arfandi Jalani Vonis Kasus Pembunuhan Dante, Tamara Tyasmara Berharap Hal Ini
Yudha Arfandi Jalani Vonis Kasus Pembunuhan Dante, Tamara Tyasmara Berharap Hal Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sidang vonis atas kasus kematian tragis Raden Andante Khalif Pramhdityo, atau Dante, dijadwalkan berlangsung Senin (4/11/2024), di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tamara Tyasmara, ibu dari Dante, berharap proses persidangan ini berjalan dengan lancar dan kondusif.

Tamara mengungkapkan rasa syukurnya karena proses hukum yang panjang ini akhirnya mencapai tahap akhir. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama lebih dari sembilan bulan untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi Dante.

"Pertama, saya berterima kasih kepada Allah SWT karena sidang vonis akhirnya tiba. Saya juga sangat berterima kasih kepada hakim, jaksa, dan kepolisian yang telah berjuang keras selama ini demi mengungkap keadilan dan kebenaran atas kematian anak saya, Dante," ujar Tamara kepada media.

Yudha Arfandi Jalani Vonis Kasus Pembunuhan Dante, Tamara Tyasmara Berharap Hal Ini
Yudha Arfandi Jalani Vonis Kasus Pembunuhan Dante, Tamara Tyasmara Berharap Hal Ini

Sebagai seorang ibu, Tamara mengaku sangat terpukul dengan kejadian ini. Kehilangan anak semata wayangnya membuatnya mengalami kesedihan yang mendalam. Selama sembilan bulan, ia berjuang untuk mencari keadilan bagi Dante, dan ia yakin bahwa putranya sengaja dibunuh oleh terdakwa, Yudha Arfandi.

"Sebagai seorang ibu yang telah mengandung selama sembilan bulan dan menanti kehadiran anak dengan penuh cinta, rasa sakit yang saya rasakan selama sembilan bulan ini adalah perjuangan panjang menanti keadilan bagi Dante, yang nyawanya direnggut secara sengaja," lanjut Tamara.

Tamara berharap vonis yang dijatuhkan kepada Yudha bisa setimpal dengan perbuatannya terhadap Dante. Ia juga berharap proses sidang berlangsung tanpa gangguan dan kericuhan dari pihak keluarga terdakwa yang mungkin tidak menerima putusan.

"Saya berharap suasana tetap kondusif, dan tidak ada kericuhan dari pihak keluarga tersangka. Saya, sebagai ibu Dante yang paling merasa hancur, berusaha untuk tetap tenang," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement