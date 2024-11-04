WALI Band Rilis Single Baru Bang Jago, Ajakan untuk Berbuat Kebaikan

JAKARTA - Grup musik pop Melayu Indonesia, WALI Band, kembali merilis single terbaru berjudul ‘Bang Jago’. Lagu yang diciptakan oleh Apoy ini dirilis menjelang akhir tahun 2024 dan menyampaikan pesan moral yang kuat, mengajak pendengar untuk selalu berbuat kebaikan.

Lagu ‘Bang Jago’ mengisahkan tentang seorang laki-laki yang suka menyakiti perempuan, baik secara fisik maupun emosional. Dia lupa bahwa perempuan, termasuk ibunya, layak dihormati dan dilindungi. Pesan ini mengingatkan bahwa setiap tindakan buruk terhadap perempuan, sesungguhnya sama saja dengan menyakiti ibu sendiri.

Lagu ini bertujuan memberi inspirasi agar setiap pasangan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai.

"Seorang laki-laki yang baik adalah melindungi perempuan di sekitarnya, baik adik, kakak, atau istrinya. Jika dia menyakiti mereka, itu sama saja dengan menyakiti ibunya," ujar Apoy, sang pencipta lagu dalam rilis kepada Okezone.com, Senin (4/11/2024).

WALI mengemas ‘Bang Jago’ dengan aransemen musik yang riang, namun tetap bernuansa khas pop Melayu. Vokal Faank yang khas berpadu harmonis dengan musik yang ringan, membuat lagu ini mudah didengar dan dinikmati.

Musik video di kemas secara komedi menampilkan sosok Bang Jago yang diperankan aktor Indonesia, Cansirano. Berlatar belakang di sebuah perkampungan (sekitar base camp WALI di Tangerang Selatan), Bang Jago hidup bersama istri (diperankan model Nadhea Ananda Putri) di rumah sederhana yang selalu mengintimidasi sang istri atau KDRT (dengan visual komedi). Bang Jago merasa dirinya jagoan (Preman) di lingkungan tersebut, sampai dia lupa bahwa di lingkungan Bang Jago pun ada Bang Jago-Jago yang lainnya.

Di dalam musik video ‘Bang Jago’ di perankan oleh member WALI, yaitu Apoy berperan sebagai Bang Jago silat (jawara), Faank sebagai Bang Jago mengatur masyarakat (pak RT), Ovie sebagai Bang Jago jaga lingkungan (hansip), dan Tomi sebagai Bang Jago Bos besar (kakak ipar Bang Jago). Semua unsur tersebut di atas terlibat konflik yang akan membentuk visual secara komedi, jadi di dalam MV Bang Jago akan tervisualisasikan Bang Jago. Musik video ini digarap oleh sutradara Dian Ragil.