Anak Irish Bella Girang Berbaring di Pangkuan Haldy Sabri, Netizen Terharu

Irish Bella tengah menikmati kehidupan barunya sebagai seorang istri. Setelah menjanda 8 bulan usai bercerai dari Ammar Zoni, dia dinikahi oleh pengusaha Haldy Sabri pada 19 Oktober 2024.

Bersama Haldy Sabri, Irish Bella begitu menikmati masa-masa sebagai pengantin baru. Irish Bella pun tak malu-malu memamerkan kemesraannya bersama suaminya itu ke media sosial.

Tak hanya kemesraan mereka berdua saja, Irish Bella juga memperlihatkan keakraban Haldy Sabri sebagai ayah sambung untuk kedua anaknya hasil dari pernikahannya dengan Ammar Zoni, yaitu Air Rumi dan Amala.

Baru-baru ini, Irish Bella dan Haldy Sabri menggelar acara di kediamannya dengan mengundang sahabat-sahabat mereka. Selain membagikan potret momen suka cita bersama sahabat, Irish Bella membagikan sebuah foto yang bikin netizen terharu.

Foto pertama memperlihatkan Air Rumi yang tampak tertawa lepas diapit oleh Haldy dan Irish. Melihat anak sambungnya begitu bahagia, Haldy tampak tersenyum sembari memandang Air Rumi.

Di foto selanjutnya, Air Rumi tampak berbaring di pangkuan Haldy. Sama seperti foto sebelumnya, Air Rumi tampak tertawa lepas saking girangnya. Irish Bella pun menuliskan keterangan foto 'Allahuma barik' sebagai ucapan doa agar keluarganya diberi keberkahan.

Foto tersebut pun ramai dikomentari netizen yang merasa terharu melihat Air Rumi begitu bahagia bersama ayaj sambungnya. Mereka ikut senang melihat Irish Bella tampak bahagia usai kembali menikah.