Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Irish Bella Girang Berbaring di Pangkuan Haldy Sabri, Netizen Terharu

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |12:58 WIB
Anak Irish Bella Girang Berbaring di Pangkuan Haldy Sabri, Netizen Terharu
Haldy Sabri bersama anak sambungnya. (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

Irish Bella tengah menikmati kehidupan barunya sebagai seorang istri. Setelah menjanda 8 bulan usai bercerai dari Ammar Zoni, dia dinikahi oleh pengusaha Haldy Sabri pada 19 Oktober 2024. 

Bersama Haldy Sabri, Irish Bella begitu menikmati masa-masa sebagai pengantin baru. Irish Bella pun tak malu-malu memamerkan kemesraannya bersama suaminya itu ke media sosial.

Tak hanya kemesraan mereka berdua saja, Irish Bella juga memperlihatkan keakraban Haldy Sabri sebagai ayah sambung untuk kedua anaknya hasil dari pernikahannya dengan Ammar Zoni, yaitu Air Rumi dan Amala. 

Baru-baru ini, Irish Bella dan Haldy Sabri menggelar acara di kediamannya dengan mengundang sahabat-sahabat mereka. Selain membagikan potret momen suka cita bersama sahabat, Irish Bella membagikan sebuah foto yang bikin netizen terharu.

Irish Bella dan Haldy Sabri

Foto pertama memperlihatkan Air Rumi yang tampak tertawa lepas diapit oleh Haldy dan Irish. Melihat anak sambungnya begitu bahagia, Haldy tampak tersenyum sembari memandang Air Rumi.

Di foto selanjutnya, Air Rumi tampak berbaring di pangkuan Haldy. Sama seperti foto sebelumnya, Air Rumi tampak tertawa lepas saking girangnya. Irish Bella pun menuliskan keterangan foto 'Allahuma barik' sebagai ucapan doa agar keluarganya diberi keberkahan.

Foto tersebut pun ramai dikomentari netizen yang merasa terharu melihat Air Rumi begitu bahagia bersama ayaj sambungnya. Mereka ikut senang melihat Irish Bella tampak bahagia usai kembali menikah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182477//irish_bella-lHi5_large.jpg
Irish Bella dan Suami Terus Diterpa Fitnah, Sahabat Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172//irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714//irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3178116//daehoon-aOEk_large.jpg
Beredar Foto Jule dengan Pria Lain, Daehoon Ungkap Butuh Waktu untuk Menenangkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/194/3176072//amanda-TrvS_large.jpg
Potret Hangat Pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement