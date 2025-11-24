Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Siap Laporkan Akun Penyebar Hoaks yang Sebut Dirinya Usir Irish Bella

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:46 WIB
Dewi Perssik Siap Laporkan Akun Penyebar Hoaks yang Sebut Dirinya Usir Irish Bella
Dewi Perssik (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik siap menempuh jalur hukum setelah beredar berita hoaks yang menyebut dirinya mengusir Irish Bella. Rencananya, ia dan tim kuasa hukumnya, Sandy Arifin, akan menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 25 November mendatang.

Sandy mengatakan Dewi Perssik akan menjalani konsultasi hukum terlebih dulu sebelum membuat laporan resmi.

"Besok rencananya kita akan ke Polres Selatan untuk konsultasi dengan penyidik," lata Sandy Arifin saat dikonfirmasi awak media, pada Senin (24/11/2025).

Meski demikian, Sandy mengaku pihaknya sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik.

"Kita bawa bukti-bukti juga untuk konsultasi dengan penyidik," lanjutnya.

Halaman:
1 2
