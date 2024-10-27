5 Mantan Pacar Irish Bella, Nomor 4 Beda Agama

JAKARTA - Mantan Pacar Irish Bella menjadi sorotan publik ketika sang aktris memutuskan menikah untuk kedua kalinya, pada 19 Oktober 2024. Suaminya adalah Haldy Sabri, pengusaha asal Aceh sekaligus bos HAS Putra Indonesia.

Namun sebelum akhirnya dipinang duda dua anak tersebut, sederet pria pernah singgah dalam kehidupan Irish Bella. Salah satunya adalah Ammar Zoni yang kemudian menjadi suami pertamanya.

5 Mantan Pacar Irish Bella

1.Rezky Aditya

Irish Bella menjalin kasih dengan Rezky Aditya pada 2014 setelah terlibat cinta lokasi dalam sinetron Jakarta Love Story. Kala itu, mereka sering membagikan momen romantis di media sosial.

Mantan Pacar Irish Bella. (Foto: Rezky Aditya/Instagram)

Setelah 1,5 tahun menjalin asmara, Irish Bella dan Rezky Aditya sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Keputusan tersebut dipicu oleh kesibukan mereka di lokasi syuting.

2.Girry Pratama

Mantan Pacar Irish Bella selanjutnya adalah Girry Pratama. Dia diketahui menjalin asmara dengan sutradara film tersebut, tak lama setelah putus dari Rezky, pada 2016.

Mantan Pacar Irish Bella. (Foto: Girry Pratama/Instagram)

Saat itu, baik Girry dan Ibel kerap membagikan momen mesra mereka di Instagram. Kurang dari setahun, keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka.

3.Amedz

Pada Februari 2017, Irish Bella dikabarkan menjalin kasih dengan Amedz. Kedekatan mereka pertama kali terungkap saat Amedz melakukan Live Instagram dan Ibel Terciduk meninggalkan komentar mesra.

Amedz juga pernah mengunggah foto mereka di momen ulang tahun Ibel dengan caption romantis berbunyi: “Happy birthday to the one and only mbem. I hope that your special day will be perfect just like you.”

4.Giorgino Abraham

Mantan Pacar Irish Bella yang paling sering dibicarakan publik adalah Giorgino Abraham. Pasalnya, hubungan asmara yang dimulai pada 2017 itu dibangun di atas perbedaan agama.

Mantan Pacar Irish Bella. (Foto: Giorgino Abraham/Instagram)

Selain itu, Ibel juga dituding sebagai orang ketiga yang menyebabkan Gio dan Angela Gilsha putus. Pada akhir 2018, hubungan mereka berakhir diduga karena orang ketiga.