HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Bagikan Momen Manis Hadly Sabri dengan Air Rumi, Terungkap Panggilan Anak ke Ayah Sambung

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |08:15 WIB
Irish Bella Bagikan Momen Manis Hadly Sabri dengan Air Rumi, Terungkap Panggilan Anak ke Ayah Sambung
Irish Bella dan Hadly. (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Irish Bella dan Haldy Sabri masih menikmati masa-masa sebagai pengantin baru. Irish Bella menunjukkan kemesraannya bersama suami barunya itu ke media sosial.

Tak hanya kemesraan mereka berdua saja, Irish Bella juga memperlihatkan sikap manis Haldy Sabri sebagai ayah sambung untuk kedua anaknya hasil dari pernikahannya dengan Ammar Zoni, yaitu Air Rumi dan Amala. 

Terbaru lewat Instagram pribadinya, Irish Bella membagikan potret manis Haldy Sabri yang tengah memeluk Air Rumi, sambil selimutan bareng. Rupanya perempuan blasteran Indonesia-Belgia itu menitipkan sang anak kepada Haldy karena ia hendak syuting. 

Dari keterangan yang ditulis oleh Irish, terungkap juga panggilan anak-anaknya kepada Hadly Sabri, ayah sambungannya tersebut. 

"Sama Padi dulu ya Bang @airrumiakbar1453. Mommy shooting dulu sebentar," tulis Irish Bella di Instagram @_irishbella_, Rabu (30/10/2024).

Irish Bella

Sebelumnya, Irish Bella juga kerap membagikan kebersamaan suami barunya dengan anak-anaknya. Terlebih mereka baru-baru ini merayakan ulang tahunnya anak perempuan Hadly Sabri, mereka semua kompak memakai busana bewarna pink.

Irish Bella pun memperlihatkan kedekatan Haldy bersama ana Air Rumi dan Amala kedua anak Irish Bella. Haldy tampak merangkul Air serta berpose ke arah kamera.

Begitu juga kedua anak sambung Irish yang juga terlihat dekat dan sudah bisa bermain bersama adik-adiknya yang masih kecil tersebut.

"Too much happiness," ungkap Irish Bella.

Sebagai informasi, Irish Bella dan Haldy Sabri menikah pada Sabtu (19/10/2024) di kediaman Irish Bella di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

 

