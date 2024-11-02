Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film Pevita Pearce Paling Ikonik

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |10:04 WIB
JAKARTA - Pevita Pearce merupakan salah satu aktris berbakat asal Indonesia, yang telah memikat hati penonton melalui peran di berbagai film layar lebar. Dengan kemampuan beraktingnya, Pevita terus mengukir prestasi dalam industri hiburan.

Tak hanya menampilkan bakatnya, aktris yang baru saja menikah pada hari minggu (20/10/24) ini juga memiliki paras menawan yang mampu ditunjukan melalui beragam peran. Dari drama emosional hingga film laga yang penuh aksi, berikut 5 film yang pernah dibintangi oleh Pevita Pearce.

1. Tenggelamnya Kapal Van der Wijck (2013)

Film adaptasi novel klasik milik Buya Hamka ini menceritakan tentang Zainuddin (Herjunot Ali) yang berlayar dari Makassar menuju Padang Panjang, tempat asal ayahnya. Di sana, hatinya jatuh pada seorang gadis bangsawan yang cantik bernama Hayati (Pevita Pearce). Namun, cinta mereka terhalang oleh adat istiadat yang tak bisa mereka lawan.

Peran Hayati yang dimainkan oleh Pevita Pearce membuatnya lekat dengan karakter  tersebut. Berbagai kemenangan dari ajang bergengsi pun diterima, salah satunya sebagai Actress of The Year pada Indonesian Choice Awards 2014. Dalam perilisannya, tercatat 1.724.110 penonton telah menyaksikan film bergenre drama romance ini.

2. Rasa (2009)

Film garapan Charles Gozali ini berfokus pada Rianti (Pevita Pearce), pelukis muda yang menjaga jarak dengan dunia luar, termasuk pada Wisnu (Christian Sugiono). Rianti menutup diri sebab adanya kelainan yang ia alami, yakni meramalkan masa depan.

Tak hanya Pevita Pearce dan Christian Sugiono, film ini juga menampilkan bintang papan atas lainnya, seperti Wulan Guritno, Ray Sahetapy, serta Joe Taslim. Meskipun dirilis pada awal tahun 2000an, film ini mampu mendapat rating tinggi di IMDb, yakni 7.3/10.

3. 5 CM (2012) 

Film bergenre drama adventure ini merupakan adaptasi dari novel laris di tahun 2005 yang berjudul sama, karya Donny Dhirgantoro. 5 CM mengisahkan tentang lima sahabat yang telah bersama selama 10 tahun dan memutuskan untuk tidak bertemu selama tiga bulan. Masing-masing menjalani kehidupan mereka sendiri hingga akhirnya bersatu kembali untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Semeru. Perjalanan pun menjadi lebih menarik ketika mereka mulai saling terbuka dan berbagi kisah.

Pevita Pearce memerankan tokoh Dinda, adik dari Arial (Denny Sumargo), salah satu dari kelima sahabat. Dalam film ini Pevita tak hanya menunjukan bakat aktingnya namun juga ketotalitasannya dalam mendaki puncak Mahameru. Film yang menunjukan keindahan Indonesia ini sukses menjadi film terlaris kedua pada tahun 2012, dengan total pendapatan kotor mencapai Rp 72 miliar.

 

Halaman:
1 2
