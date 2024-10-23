Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood

JAKARTA - Pevita Pearce resmi menikah dengan pengusaha asal Malaysia, Mirzan Meer, pada Minggu (20/10/2024) di Malaysia. Momen bahagia tersebut dibagikan langsung oleh Pevita melalui akun Instagram pribadinya, @pevpearce.

Setelah sebelumnya memamerkan momen akad nikah bersama sang suami, Pevita kini membagikan potret saat menghadiri Malam Berinai. Acara Malam Berinai, yang identik dengan nuansa India, digelar sebelum hari pernikahan.

Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood

Pevita tampil memukau dalam balutan busana tradisional India yang membuatnya terlihat seperti artis Bollywood. Ia mengenakan ghagra choli berwarna olive, lengkap dengan perhiasan khas India dari kepala hingga kaki.

Penampilannya semakin anggun dengan crop top dan kain panjang lebar yang menyapu lantai.