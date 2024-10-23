Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:28 WIB
Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood
Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood (Foto: IG Pevita Pearce)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce resmi menikah dengan pengusaha asal Malaysia, Mirzan Meer, pada Minggu (20/10/2024) di Malaysia. Momen bahagia tersebut dibagikan langsung oleh Pevita melalui akun Instagram pribadinya, @pevpearce.

Setelah sebelumnya memamerkan momen akad nikah bersama sang suami, Pevita kini membagikan potret saat menghadiri Malam Berinai. Acara Malam Berinai, yang identik dengan nuansa India, digelar sebelum hari pernikahan.

Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood
Cantiknya Pevita Pearce di Malam Berinai, Bak Artis Bollywood

Pevita tampil memukau dalam balutan busana tradisional India yang membuatnya terlihat seperti artis Bollywood. Ia mengenakan ghagra choli berwarna olive, lengkap dengan perhiasan khas India dari kepala hingga kaki. 

Penampilannya semakin anggun dengan crop top dan kain panjang lebar yang menyapu lantai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
