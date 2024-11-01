5 Sumber Kekayaan Rose, Orang Terkaya Kedua di Blackpink

JAKARTA - Sebanyak lima sumber pemasukan Rose Blackpink akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Park Chae Young atau yang dikenal sebagai Rose merupakan salah satu anggota girl band K-pop, Blackpink. Tak hanya di industri musik, Rose juga melebarkan sayap di industri fashion dan kecantikan.

Kesuksesannya dalam berkarier membuat wanita berusia 27 tahun ini memiliki kekayaan bersih sekitar USD18 juta atau setara Rp 269,7 miliar. Jumlah tersebut membuat Rose menjadi anggota terkaya kedua di Blackpink setelah Jisoo. Berikut rincian sumber pemasukan Rose Blackpink.

1. Penjualan Album Blackpink

Setelah debut di tahun 2016, girl band yang beranggotakan Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo tersebut sangat disambut baik oleh penggemar K-pop. Blackpink berhasil meraih keuntungan dari penjualan albumnya, baik di pasar Korea maupun di seluruh dunia.

Selama 8 tahun, grup yang dijuluki “Queen of K-pop” ini telah merilis dua album studio, tiga album mini, empat album single, dan tiga album rekaman langsung. Salah satu album terlaris adalah album bertajuk “Born Pink”, yang terjual satu juta kopi dalam hari pertama perilisannya.

Tak hanya album studio, mini album berjudul “Kill This Love” juga laku keras di pasaran dengan total penjualan lebih dari 500.000 eksemplar dan mendapat sertifikat platinum ganda dari Korea Content Association (KMCA).

2. Konser Blackpink

Selain penjualan album, Blackpink juga aktif melakukan tur ke berbagai negara. Bahkan mereka dinobatkan sebagai grup wanita dengan tur konser terlaris melalui tur dunia “Born Pink” yang diadakan pada 2022 hingga 2023.

Billboard melaporkan bahwa tiket untuk tur dunia “Born Pink” terjual sebanyak 703.000 eksemplar dari 29 pertunjukan. Tak heran, konser ini berhasil meraih pendapatan kotor sebesar $163,8 juta atau setara dengan RP 2,52 triliun.

Salah satu negara yang dituju dalam konser tersebut adalah Indonesia. Bertempat di stadion Gelora Bung Karno, konser “Born Pink” diadakan selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Tiket dibandrol dengan harga beragam, mulai dari Rp 1,38 juta hingga Rp 2,4 juta.

3. Penjualan Album Solo

Tak hanya bersama Blackpink, pemasukan Rose juga berasal dari proyek album solo miliknya. Seperti anggota lainnya, Rose pun merilis album solo yang berhasil meraih kesuksesan di pasaran.

Rose pernah merilis mini album single berjudul “R”, yang terdiri dari dua lagu, yaitu “On the Ground” dan “Gone”. Mini album ini sukses terjual sebanyak 1,7 juta kopi digital di Cina dan lebih dari 640 ribu kopi di Korea. Lagu 'On the Ground' juga berhasil debut di nomor 1 BillBoard Chart Global 200 dan Global Excl. U.S.

Dalam waktu dekat, Rose juga akan merilis album terbaru yang bertajuk “Rosie”. Album ini telah meluncurkan single pembuka berjudul “APT” yang dirilis pada 18 Oktober 2024 lalu. Lagu yang dinyanyikan bersama Bruno Mars tersebut berhasil menduduki peringkat ke-8 di tangga lagu untuk pekan yang berakhir pada 2 November, dan menjadikannya artis K-pop wanita pertama yang berhasil masuk Top 10 di tangga lagu tersebut.