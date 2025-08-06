Rose BLACKPINK Masuk 8 Nominasi MTV VMA 2025: Aku Speechless!

LOS ANGELES - Rose BLACKPINK mencatatkan sejarah baru dalam karier solonya sebagai penyanyi. Dia berhasil menembus delapan nominasi MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2025.

“Aku syok banget dan enggak tahu harus bilang apa. Aku speechless! Ini luar biasa, whoa! Gila banget!” ujarnya dikutip dari unggahan Insta Story @roses_are_rosie, pada Rabu (6/8/2025).

Ini merupakan nominasi pertama Rose BLACKPINK di ajang MTV VMA sebagai solois. Berkat lagu APT, dia masuk nominasi: Video of the Year, Song of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Direction, Best Art Direction, dan Best Visual Effects.

Rose BLACKPINK Syok Masuk 8 Nominasi MTV VMA 2025. (Foto: YG Entertainment)

Satu nominasi lain, Best K-Pop, didapatkan Rose dari lagu Toxic Til the End, single solo ketiga dari album debutnya, ‘Rosie’.

Delapan nominasi tersebut, membuat Rose BLACKPINK menjadi salah satu artis dengan nominasi terbanyak dalam MTV VMA 2025, selain Lady Gaga (12 nominasi), Bruno Mars (11 nominasi), dan Kendrick Lamar (10).

Menariknya, Rose harus bersaing dengan personel BLACKPINK lainnya dalam kategori Best K-Pop. Pasalnya, Jennie (Like JENNIE), Lisa (Born Again), dan Jisoo (Earthqueke) berhasil masuk dalam nominasi yang sama.

MTV VMA 2025 akan tayang Live daei UBS Arena, New York, lada 7 September 2025, pukul 20.00 waktu setempat. Ajang penghargaan ini akan tayang di CBS dan MTV dan streaming di Paramount+.*

(SIS)