HOME CELEBRITY MUSIK

Panas, Rose BLACKPINK Cium Evan Mock di MV Single Toxic Till the End

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:06 WIB
Panas, Rose BLACKPINK Cium Evan Mock di MV Single Toxic Till the End
Rose Blackpink
A
A
A

SEOUL Rose BLACKPINK merilis album studio perdananya bertajuk rosie pada Jumat (6/12). Bersamaan dengan itu, ia juga meluncurkan video musik (MV) untuk single terbarunya, Toxic Till the End.

Dalam MV tersebut, Rose beradu peran dengan model sekaligus aktor asal Amerika Serikat, Evan Mock. Kolaborasi keduanya menghasilkan banyak adegan mesra, yang membuat video ini semakin menarik perhatian para penggemar.

MV Toxic Till the End dimulai dengan Rose yang duduk di depan papan catur. Adegan ini kemudian beralih ke sosok Evan Mock yang menghentikan mobil Rose untuk meminta tumpangan.

Panas, Rose BLACKPINK Cium Evan Mock di MV Single Toxic Till the End
Panas, Rose BLACKPINK Cium Evan Mock di MV Single Toxic Till the End

Dari situ, cerita berlanjut dengan keduanya menghabiskan waktu bersama, menikmati pemandangan taman hijau dan latar bangunan kastil megah yang memberikan nuansa indah dan artistik.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Rose BLACKPINK Masuk 8 Nominasi MTV VMA 2025: Aku Speechless!
Heboh Rose BLACKPINK Dirumorkan Pacari Model Evan Mock
Jaden Smith Diduga Mantan Pacar Toxic Rose BLACKPINK
Lagu APT Kolaborasi Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Menang MAMA Awards 2024
5 Sumber Kekayaan Rose, Orang Terkaya Kedua di Blackpink
Awal Mula Rose BLACKPINK Duet dengan Bruno Mars dalam APT
