Panas, Rose BLACKPINK Cium Evan Mock di MV Single Toxic Till the End

SEOUL – Rose BLACKPINK merilis album studio perdananya bertajuk rosie pada Jumat (6/12). Bersamaan dengan itu, ia juga meluncurkan video musik (MV) untuk single terbarunya, Toxic Till the End.

Dalam MV tersebut, Rose beradu peran dengan model sekaligus aktor asal Amerika Serikat, Evan Mock. Kolaborasi keduanya menghasilkan banyak adegan mesra, yang membuat video ini semakin menarik perhatian para penggemar.

MV Toxic Till the End dimulai dengan Rose yang duduk di depan papan catur. Adegan ini kemudian beralih ke sosok Evan Mock yang menghentikan mobil Rose untuk meminta tumpangan.

Dari situ, cerita berlanjut dengan keduanya menghabiskan waktu bersama, menikmati pemandangan taman hijau dan latar bangunan kastil megah yang memberikan nuansa indah dan artistik.