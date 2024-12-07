Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jaden Smith Diduga Mantan Pacar Toxic Rose BLACKPINK

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |23:01 WIB
Jaden Smith Diduga Mantan Pacar Toxic Rose BLACKPINK
Jaden Smith Diduga Mantan Pacar Toxic Rose BLACKPINK (Foto: IG Rose)
A
A
A

SEOUL - Rose BLACKPINK baru saja merilis single dan video musik (MV) terbarunya yang berjudul Toxic Till The End pada Jumat (6/12/2024). Lagu ini mengangkat tema hubungan toksik dengan seorang mantan kekasih, yang langsung memicu rasa penasaran di kalangan penggemar tentang siapa pria yang dimaksud dalam lagu tersebut.

Dalam MV Toxic Till The End, Rose beradu peran dengan Evan Mock, seorang model dan aktor asal Amerika Serikat. Gaya edgy dan kepala pelontos berwarna merah muda yang ditampilkan Evan Mock menjadi bahan spekulasi di media sosial. 

Banyak penggemar mulai membuat teori tentang siapa mantan kekasih Rose yang disebut sebagai "toxic," salah satu nama yang terseret adalah Jaden Smith.

Jaden Smith Diduga Mantan Pacar Toxic Rose BLACKPINK
Jaden Smith Diduga Mantan Pacar Toxic Rose BLACKPINK

Menurut laporan Koreaboo (7/12/2024), penggemar menduga bahwa Jaden Smith adalah mantan kekasih Rose yang dimaksud dalam lagunya. Teori ini semakin menguat karena ada kemiripan gaya Evan Mock di MV dengan penampilan Jaden Smith di masa lalu.

Pada 2018, Jaden Smith pernah tampil dengan gaya rambut buzzcut berwarna merah muda, mirip dengan karakter Evan Mock dalam MV Rose. Selain itu, hubungan Jaden dan Rose sempat menjadi sorotan pada 2021. 

Kala itu, mereka terlihat saling mengikuti di Instagram dan beberapa kali bertemu. Namun, kini Jaden diketahui telah berhenti mengikuti akun Instagram Rose dan menghapus unggahan terkait BLACKPINK, memicu spekulasi bahwa hubungan keduanya tidak berakhir baik.

Akun media sosial X, @haobingaysex, ikut memperkuat dugaan ini dengan menulis:

"Dia (Jaden) unfollow dia (rose). (jaden) hapus semua postingannya dengan blackpink. rose dan jaden smith pasti berkencan."

Komentar-komentar lain dari warganet juga memperkuat dugaan ini:

“Benar-benar kelihatan kayak Jaden sih,” tulis seorang pengguna.

“Tidak menyangka dirimu pacarnya Jaden Smith mbaaaak,” sambung yang lain.

 

