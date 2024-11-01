Biodata dan Agama Rose Blackpink yang Naik Daun karena Lagu APT

Biodata dan Agama Rose Blackpink yang Naik Daun karena Lagu APT

JAKARTA - Biodata dan agama Rose Blackpink akan dibahas dalam artikel ini. Rose merupakan salah satu personil Blackpink yang kembali menjadi sorotan atas kesuksesannya dalam perilisan single terbaru berjudul “APT”.

Video klip dari lagu yang dinyanyikan bersama Bruno Mars tersebut berhasil melampaui 200 juta views dalam waktu 22 jam perilisannya di tanggal 18 Oktober lalu. Selain itu single ini juga menduduki dua tangga Billboard, tepatnya di Global 200 dan Global Excl. US Billboard.

Biodata dan Agama Rose Blackpink

Rose lahir di Auckland, Selandia Baru, pada 11 Februari 1997. Ia lahir dengan nama lengkap Roseanne Park atau Park Chae Young. Kini usianya telah menginjak 27 tahun

Menganut agama Kristen, Rose diketahui tumbuh besar di Melbourne, Australia, sejak berusia tujuh tahun. Meskipun begitu, ia tetap memiliki darah Korea dari orang tuanya

Selama di Australia, ia melanjutkan pendidikan di bidang hukum, tepatnya di Canterbury Girls Secondary College di Melbourne.

Karier Rose Blackpink

Ketertarikan Rose pada dunia musik sudah tampak sejak usia dini. Ia aktif tampil dalam paduan suara gereja dan belajar memainkan berbagai alat musik, seperti gitar dan piano.

Atas saran ayahnya, Rose pun mengikuti audisi yang diadakan oleh YG Entertainment di Australia saat usianya menginjak 15 tahun.

Walaupun awalnya menganggap saran ayahnya sebagai candaan, Rose berhasil membuktikan kemampuannya dengan meraih peringkat pertama dari 700 peserta.

Keberhasilannya meraih peringkat pertama dalam audisi mengantarkan Rose untuk bergabung dengan YG Entertainment dan kembali ke Korea Selatan. Di sana, ia menjalani masa pelatihan selama empat tahun sebelum akhirnya debut bersama Lisa, Jisoo, dan Jennie BLACKPINK pada 8 Agustus 2016.