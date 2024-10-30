Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rose BLACKPINK Ukir Rekor Baru Usai MV APT Raih 200 Juta Views di YouTube

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |12:05 WIB
Rose BLACKPINK Ukir Rekor Baru Usai MV <i>APT</i> Raih 200 Juta <i>Views</i> di YouTube
Rose BLACKPINK Ukir Rekor Baru Usai MV APT Raih 200 Juta Views di YouTube. (Foto: Instagram/@roses_are_rosie)
A
A
A

SEOUL - Rose BLACKPINK kembali membukukan rekor baru berkat single terbarunya, APT. Video klip lagu yang dinyanyikannya bersama Bruno Mars itu sukses melampaui 200 juta views, pada hari ini (30/10/2024), pada 11.16 KST.

Dengan begitu, video klip tersebut meraih 200 juta views dalam 22 jam sejak dirilis pada 18 Oktober 2024, pukul 13.00 KST (11.00 WIB). 

Capaian tersebut, membuat APT menjadi video klip artis solo wanita K-Pop tercepat yang meraih 200 juta views. Tak hanya itu, APT juga berhasil masuk chart Billboard.

Single APT menempati peringkat 33 chart Pop Airplay Billboard, pada 29 Oktober 2024. Single itu juga menduduki peringkat pertama dua chart Billboard, Global 200 dan Global Excl. US Billboard.

Rose BLACKPINK dan Bruno Mars
Rose BLACKPINK dan Bruno Mars. (Foto: THEBLACKLABEL)

Rose juga menempatkan APT di peringkat 8 chart Hot 100 Billboard pada pekan ini. Single itu juga berada di posisi 2 Streaming Songs dan Digital Song Sales Billoard.

Selain itu, Rose kembali masuk chart Artist 100 Billboard dengan menempat peringkat 56. Sejauh ini, posisi itu adalah peringkat tertinggi bagi Rose BLACKPINK.*


 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
