Adu Mulut dengan Pihak Paula Verhoeven, Baim Wong: Seru, Seru

JAKARTA - Sidang perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2024).

Suasana sempat memanas setelah tim kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, menyatakan keberatan atas keinginan pihak Baim yang meminta sidang digelar secara offline dan terbuka.

Alvon menyampaikan alasan keberatan tersebut, terutama karena mempertimbangkan hak anak.

“Jika terus dikontestasi, ini bisa menjadi masalah. Untuk kepentingan anak, berdasarkan UU anak dan hukum Islam, anak itu berhak mendapatkan perlindungan terbaik,” ujar Alvon di ruang sidang.

Di akhir persidangan, Baim menanggapi ketegangan yang terjadi dengan singkat. “Seru, seru. Tapi nggak bisa ngomong, tanya saja,” katanya sambil menunjuk kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, yang ada di dekatnya.

Baim segera meninggalkan gedung karena harus melanjutkan pekerjaannya. Kuasa hukum Baim, Fahmi Bachmid, menjelaskan bahwa dalam persidangan telah disepakati sidang akan digelar tertutup dan online. Namun, khusus untuk agenda pembuktian, sidang akan berlangsung offline dengan kehadiran kedua pihak.

“Disepakati bahwa sidang pembuktian harus dihadiri prinsipal dari kedua belah pihak dan digelar tertutup,” jelas Fahmi.