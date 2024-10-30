Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adu Mulut dengan Pihak Paula Verhoeven, Baim Wong: Seru, Seru

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:22 WIB
Adu Mulut dengan Pihak Paula Verhoeven, Baim Wong: Seru, Seru
Baim Wong
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2024). 

Suasana sempat memanas setelah tim kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, menyatakan keberatan atas keinginan pihak Baim yang meminta sidang digelar secara offline dan terbuka.

Alvon menyampaikan alasan keberatan tersebut, terutama karena mempertimbangkan hak anak. 

Adu Mulut dengan Pihak Paula Verhoeven, Baim Wong: Seru Seru

“Jika terus dikontestasi, ini bisa menjadi masalah. Untuk kepentingan anak, berdasarkan UU anak dan hukum Islam, anak itu berhak mendapatkan perlindungan terbaik,” ujar Alvon di ruang sidang.

Di akhir persidangan, Baim menanggapi ketegangan yang terjadi dengan singkat. “Seru, seru. Tapi nggak bisa ngomong, tanya saja,” katanya sambil menunjuk kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, yang ada di dekatnya. 

Baim segera meninggalkan gedung karena harus melanjutkan pekerjaannya. Kuasa hukum Baim, Fahmi Bachmid, menjelaskan bahwa dalam persidangan telah disepakati sidang akan digelar tertutup dan online. Namun, khusus untuk agenda pembuktian, sidang akan berlangsung offline dengan kehadiran kedua pihak. 

“Disepakati bahwa sidang pembuktian harus dihadiri prinsipal dari kedua belah pihak dan digelar tertutup,” jelas Fahmi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement