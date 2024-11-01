Sinopsis Film Dracula Untold, Asal Mula Vampir Penghisap Darah

JAKARTA - Sinopsis film Dracula Untold akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dracula Untold adalah film laga horor asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2014.

Film adaptasi novel Dracula milik Bram Stoker ini menceritakan tentang pangeran yang berubah menjadi vampir demi menyelamatkan keluarganya.

Dracula Untold disutradarai oleh Gary Shore, ditulis oleh Matt Sazama dan Burk Sharpless, serta diperankan oleh Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Art Parkinson, dan Charles Dance.

Film ini mendapat rating 26% dari 136 ulasan di situs Rotten Tomatoes dan 6,2/10 dari 212 juta ulasan di situs IMDb.

Sinopsis Film Dracula Untold

Vlad Tepes merupakan pangeran Wallachia yang dilatih sebagai prajurit dalam korps elit Janissaries, disana ia menjadi salah satu prajurit yang paling ditakuti.

Suatu malam, Vlad dan pasukannya diserang oleh makhluk humanoid dalam kegelapan. Makhluk itu membunuh seluruh rombongan Vlad dengan sangat kuat dan tidak manusiawi.

Setelah kembali ke istana, Vlad mendapat penjelasan dari seorang biarawan lokal bahwa makhluk tersebut adalah vampir. Mereka berasal dari zaman kekaisaran yang ditipu oleh iblis demi kesuksesan pribadi, tetapi terjebak di dalam gua.

Ketika Vlad merayakan pesta bersama istrinya, Mirena, dan putranya, Ingeras, pasukan Ottoman mendekati kastil. Mereka menginginkan seribu anak untuk dilatih sebagai Janissaries. Vlad menolak permintaan itu, sementara Mirena percaya bahwa Vlad dapat meyakinkan Sultan Mehmed untuk menunjukkan belas kasihan.

Vlad menawarkan dirinya sebagai pengganti, tetapi Mehmed menolak dan menuntut putra Vlad sebagai tambahan. Vlad pun kembali ke gua Mountain Broken Tooth untuk mencari bantuan dari vampir.

Bantuan tersebut memiliki konsekuensi, yang mana jika Vlad menolak keinginan kuat untuk meminum darah manusia selama tiga hari, dia akan kembali menjadi manusia. Namun, jika tidak, dia akan terjebak menjadi vampir selamanya, serta vampir kuno akan dibebaskan.