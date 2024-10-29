Edward Akbar Tak Terima Dituduh Memutarbalikkan Fakta oleh Kimberly Ryder: Bahaya Fitnah Gak Main-Main!

Kisruh antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder masih terus berlanjut. Setelah Kimberly Ryder menyebut suaminya itu telah memutarbalikkan fakta soal kejadian penyekapan, Edward Akbar kembali memberikan tanggapan di Instagram pribadinya.

Melalui unggahannya, Edward tampak heran mengapa Kimberly menyebutnya memutarbalikkan fakta. Saking yakinnya bahwa Kimberly telah memfitnah dan menyebar kebohongan, Edward menyebut bahwa dirinya punya banyak bukti.

"Maaf ya, mohon maaf sekali. Putar balikan fakta? Apa fitnah-fitnah dan bohong ini perlu saya keluarkan bukti-bukti CCTV? Banyak sekali lho foto-fotonya aja deh," tulis Edward Akbar dikutip dari instagram @edward_akbar, Selasa, (29/10/2024).

Edward mengklaim bahwa dirinya menyimpan berbagai bukti perilaku kasar Kimberly kepada kedua anak mereka selama menikah.

"Tentang dorong anak dari tangga, kasar bicara alat kelamin dengan nada kasar depan anak. Bentak yang tidak wajar. Sampe bilang siap masuk neraka dengan tegasnya. Banyak Iho. Saya cuma pengen jujur aja, jangan bohong," tuturnya.

Sehingga, dia memperingatkan Kimberly agar berhati-hati dengan ucapannya yang terkesan memfitnahnya karena kelak harus dipertanggungjawabkan.

"Apalagi bahaya fitnah nggak main-main itu. Saya harus ingatkan. Nanti kita semua akan mati dan di hisab Iho," sambungnya.