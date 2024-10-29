Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Tak Terima Dituduh Memutarbalikkan Fakta oleh Kimberly Ryder: Bahaya Fitnah Gak Main-Main!

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |07:45 WIB
Edward Akbar Tak Terima Dituduh Memutarbalikkan Fakta oleh Kimberly Ryder: Bahaya Fitnah Gak Main-Main!
Edward Akbar. (Foto: IG Edward)
A
A
A

Kisruh antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder masih terus berlanjut. Setelah Kimberly Ryder menyebut suaminya itu telah memutarbalikkan fakta soal kejadian penyekapan, Edward Akbar kembali memberikan tanggapan di Instagram pribadinya.

Melalui unggahannya, Edward tampak heran mengapa Kimberly menyebutnya memutarbalikkan fakta. Saking yakinnya bahwa Kimberly telah memfitnah dan menyebar kebohongan, Edward menyebut bahwa dirinya punya banyak bukti.

"Maaf ya, mohon maaf sekali. Putar balikan fakta? Apa fitnah-fitnah dan bohong ini perlu saya keluarkan bukti-bukti CCTV? Banyak sekali lho foto-fotonya aja deh," tulis Edward Akbar dikutip dari instagram @edward_akbar, Selasa, (29/10/2024).

Edward mengklaim bahwa dirinya menyimpan berbagai bukti perilaku kasar Kimberly kepada kedua anak mereka selama menikah. 

"Tentang dorong anak dari tangga, kasar bicara alat kelamin dengan nada kasar depan anak. Bentak yang tidak wajar. Sampe bilang siap masuk neraka dengan tegasnya. Banyak Iho. Saya cuma pengen jujur aja, jangan bohong," tuturnya.

Sehingga, dia memperingatkan Kimberly agar berhati-hati dengan ucapannya yang terkesan memfitnahnya karena kelak harus dipertanggungjawabkan. 

"Apalagi bahaya fitnah nggak main-main itu. Saya harus ingatkan. Nanti kita semua akan mati dan di hisab Iho," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181381//raisa-ynqK_large.jpg
Viral! Video Masak Raisa Diduga Isyaratkan Perselingkuhan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181139//sabrina-o47T_large.jpg
Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180453//acha-uW3A_large.jpg
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180340//deddy_corbuzier-m5Ql_large.jpg
3 Momen Romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sebelum Putuskan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180103//sabrina-VgTe_large.jpg
Deddy Corbuzier: Sabrina Istri yang Sempurna, Namun Hidup Memberikan Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement