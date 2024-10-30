Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |01:30 WIB
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus. (Foto: Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

JAKARTA - Anya Geraldine diketahui tengah menikmati liburannya di Italia. Lewat Instagram, dia memamerkan salah satu momen saat bermain tenis hingga menu sarapannya.

Dalam unggahan tersebut, Anya terlihat mengenakan tennis dress tanpa lengan berwarna hitam. Menariknya, bagian belakang dress itu tanpa penutup yang membuat punggung mulusnya terekspose.

Anya Geraldine
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus. (Foto: Instagram/@anyageraldine)

"I love her too, I gave her food (Aku juga mencintai dia, aku memberinya makan)," ujar Anya Geraldine sebagai caption unggahannya seperti dikutip, pada Kamis (31/10/2024).

Unggahan Anya Geraldine yang telah disukai lebih dari 165.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. "Itu baju tenis apa baju dinas?" ujar @iwanjack menggoda.

Akun @bataramanik juga ikut mengomentari outfit tenis Anya dengan berkomentar, "Awas masuk angin loh, beb." Akun @alfaradiachmad98 menambahkan, "Sexy banget."

Anya Geraldine
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus. (Foto: Instagram/@anyageraldine)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
