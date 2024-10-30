Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus

JAKARTA - Anya Geraldine diketahui tengah menikmati liburannya di Italia. Lewat Instagram, dia memamerkan salah satu momen saat bermain tenis hingga menu sarapannya.

Dalam unggahan tersebut, Anya terlihat mengenakan tennis dress tanpa lengan berwarna hitam. Menariknya, bagian belakang dress itu tanpa penutup yang membuat punggung mulusnya terekspose.

Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus. (Foto: Instagram/@anyageraldine)

"I love her too, I gave her food (Aku juga mencintai dia, aku memberinya makan)," ujar Anya Geraldine sebagai caption unggahannya seperti dikutip, pada Kamis (31/10/2024).

Unggahan Anya Geraldine yang telah disukai lebih dari 165.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. "Itu baju tenis apa baju dinas?" ujar @iwanjack menggoda.

Akun @bataramanik juga ikut mengomentari outfit tenis Anya dengan berkomentar, "Awas masuk angin loh, beb." Akun @alfaradiachmad98 menambahkan, "Sexy banget."