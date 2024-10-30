Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri Tapi Pamer Buku Nikah, Palsu? 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:45 WIB
Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri Tapi Pamer Buku Nikah, Palsu? 
Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri Tapi Pamer Buku Nikah, Palsu?  (Foto: IG Rizky Febian)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang dilangsungkan pada Jumat (10/5/2024) belum sah secara hukum negara, alias nikah siri. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Rizky Febian kini mengajukan permohonan pengesahan pernikahan atau isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah agar pernikahan mereka tercatat resmi di negara. Hal ini dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah.

"Kalau sudah punya akta nikah, berarti ada bukti tertulisnya. Sedangkan di sini, mereka meminta agar pernikahan disahkan, yang artinya belum ada bukti tertulis," ujar Taslimah saat ditemui di kantornya, Rabu (30/10/2024).

Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri Tapi Pamer Buku Nikah, Palsu?
Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri Tapi Pamer Buku Nikah, Palsu?

Taslimah menambahkan bahwa pernikahan Rizky dan Mahalini dilaksanakan pada 10 Mei 2024 di sebuah hotel, bukan di KUA. 

Menariknya, meski belum sah secara negara, Rizky dan Mahalini sempat memposting foto buku nikah di akun Instagram masing-masing setelah akad nikah berlangsung. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah buku nikah tersebut asli atau tidak.

Taslimah tidak menjawab secara gamblang mengenai hal tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Rizky baru mengajukan pengesahan pernikahan pada 10 Oktober 2024 melalui sistem e-court agar pernikahannya diakui secara hukum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement