Begini Cara Ammar Zoni Pantau Anak Usai Irish Bella Menikah Lagi (Foto: IG Ammar)

JAKARTA - Ammar Zoni masih berusaha menerima kenyataan bahwa mantan istrinya, Irish Bella, kini telah menikah lagi dengan pria lain. Di tengah situasi ini, Ammar masih menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, terkait kasus narkoba yang ketiga kalinya.

Jon Mathias, kuasa hukum Ammar Zoni, mengungkapkan bahwa kliennya sempat memiliki harapan untuk rujuk dengan Irish Bella setelah dibebaskan. Namun, impian tersebut sirna karena Irish telah resmi menikah dengan Haldy Sabri.

"Kondisi Ammar sangat terguncang dengan pernikahan mendadak Irish. Awalnya, dia berharap setelah bebas bisa kembali bersama Irish dan membesarkan anak-anak bersama," kata Jon Mathias saat diwawancarai Okezone.com.

Lebih lanjut, Jon menjelaskan bahwa anak-anak menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi Ammar Zoni setelah kehilangan dua orang penting dalam hidupnya, yaitu ayahnya yang telah meninggal dan mantan istrinya, Irish Bella.

Meskipun berada di balik jeruji besi, Ammar tetap berkomitmen untuk memantau perkembangan anak-anaknya. Hal ini dilakukan melalui komunikasi rutin dengan pengasuh yang merawat anak-anaknya, Air dan Amala.

"Biasanya, sebelum Irish menikah lagi, Ammar memantau anak-anak lewat HP Irish. Sekarang, dia akan berkomunikasi lewat HP pengasuh yang menjaga Air dan Amala," jelas Jon.