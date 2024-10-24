Fairuz A Rafiq Bongkar Kisah Cinta Irish Bella dan Haldy Sabri

JAKARTA - Kisah cinta Irish Bella dan Haldy Sabri sempat menjadi teka-teki, mengingat Irish Bella tidak pernah secara terbuka membagikan perjalanannya. Hingga tiba-tiba, pada 19 Oktober 2024 lalu, ia mengumumkan pernikahannya dengan Haldy.

Sahabat dekat Irish Bella, Fairuz A Rafiq, dan Ryana Dea yang turut hadir di acara pernikahan tersebut, membongkar kisah perjalanan cinta pasangan ini. Haldy ternyata bukan orang asing, ia adalah rekan dari suami Ryana, Puadin Redi.

Fairuz A Rafiq Bongkar Kisah Cinta Irish Bella dan Haldy Sabri

Ternyata, Haldy sudah lama berusaha mendekati Ibel, namun perjuangannya tidak mudah. Menurut Fairuz, Irish Bella sering curhat kepadanya tentang pria yang mendekatinya, termasuk Haldy.

"Waktu Ibel mulai dekat dengan Haldy, aku nanya detail banget. Dia juga cerita, 'Kak, aku lagi dekat sama dia'," ungkap Fairuz A Rafiq, dikutip dari unggahan Instagram @rumpi_ttv, Kamis (24/10/2024).

Fairuz memahami bahwa tidak mudah bagi Haldy untuk mendapatkan hati Irish Bella. Sebagai sahabat, ia tahu betul bahwa Ibel bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Banyak pria yang mencoba mendekati Ibel, namun hanya Haldy yang berhasil. Fairuz meyakini bahwa keputusan Ibel memilih Haldy sebagai suaminya telah melalui pertimbangan matang.

"Aku tahu dia gak gampang dekat sama orang. Banyak yang mendekatinya, tapi semuanya mental. Tapi ketika Haldy masuk, aku merasa ada koneksi yang kuat," lanjut Fairuz.